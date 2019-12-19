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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019

Омская область готова тестировать меры сдерживания оттока населения

Губернатор Александр Бурков сообщил, что регион готов стать пилотной площадкой, если будет принято решение о переносе опыта поддержки жителей Дальнего Востока на Сибирь

ОМСК, 19 декабря. /ТАСС/. Омская область, из которой ежегодно безвозвратно уезжают десятки тысяч человек, готова стать пилотным регионом в случае распространения на Сибирь специальных мер поддержки населения по примеру Дальнего Востока, сообщил в четверг ТАСС губернатор Омской области Александр Бурков.

На большой пресс-конференции президента России Владимира Путина журналистка из Омска отметила, что на Дальнем Востоке действуют специальные программы поддержки жителей: льготная ипотека под 2%, программа "Дальневосточный гектар". Она спросила, не планируется ли вводить подобные меры в Сибири. Президент ответил, что часть мер поддержки в области демографии по примеру Дальнего Востока будут распространены на Зауралье.

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"В Омской области принимаются меры государственной поддержки для улучшения демографической ситуации, но если будет принято решение о том, чтобы опыт Дальнего Востока переносить на регионы Сибири, то Омская область готова выступить как пилотный регион", - сказал Бурков.

Он отметил, что меры федеральной поддержки, действующие на Дальнем Востоке, очень эффективны и востребованы населением. "Очень хорошо, что прозвучал этот вопрос, проблема оттока населения очень острая для региона и Сибири в целом", - сказал губернатор.

Как сообщили ТАСС в Министерстве труда и социального развития Омской области, в сибирском регионе действуют 20 различных видов поддержки для семей с детьми. Многодетные семьи, в частности, пользуются 50-процентной скидкой на оплату коммунальных услуг, бесплатным проездом в общественном транспорте и правом раз в месяц посетить государственные спортивные и культурные учреждения. Также в регионе предусмотрены субсидии для оплаты жилья и коммунальных услуг для различных категорий населения, программы поддержки специалистов, таких как врачи и учителя, а также 12 программ поддержки предпринимательства, в том числе такие как поддержка частных образовательных учреждений и субсидирование затрат бизнеса на реабилитацию лиц с ограниченными возможностями.

По данным Омскстата, с начала десятилетия в Омской области наблюдался небольшой естественный прирост населения, который постепенно сокращался и сменился в 2017 году естественной убылью. По итогам 2018 года число умерших превысило число родившихся жителей области почти на 3,8 тыс. В то же время, по данным статистики, в 2018 году регион покинули 66,7 тыс. человек, что на 12 тыс. человек больше числа поселившихся в нем, это наихудший показатель десятилетия. Всего, отмечает Омскстат, в 2019 году в области проживают 1,94 млн человек.

Теги
РоссияБурков, Александр ЛеонидовичОмская областьБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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