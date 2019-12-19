В Тулуне выявили еще порядка 260 домов, которые стали разрушаться после паводка

Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос журналиста, отметил, что в Иркутской области сохраняется ряд проблем, связанных с последствиями паводков. Комментируя назначение временно исполняющим обязанности губернатора региона Игоря Кобзева, ранее занимавшего пост заместителя главы МЧС, Путин отметил, что Приангарью нужен специалист, который сможет справиться с решением этих проблем.

ИРКУТСК, 19 декабря. /ТАСС/. Власти пострадавшего от паводка иркутского Тулуна выявили в городе порядка 260 частных домов, где подворья были подтоплены и с наступлением холодов строения начали приходить в аварийное состояние. Об этом в четверг сообщил ТАСС мэр Тулуна Юрий Карих.

"Есть такие спорные вопросы, когда вода подтопила огород, земля сейчас замерзает, дом начинает вести, он начинает трещать, приходить в аварийное состояние. И мы сейчас по вновь открывшимся обстоятельствам начинаем обследовать эти дома. Боюсь, что весной, когда начнет таять, ситуация может ухудшиться. Сейчас у нас специалисты обследуют, сколько реально людей живет в этих домах, и таких домов мы пока насчитываем порядка 260. Но работа еще продолжается", - сказал Карих.

Он сообщил, что об этой проблеме доложит врио губернатора. Возможно, жильцов этих домов расселят в жилье, строящееся в двух районах Тулуна для пострадавших от паводка. По словам мэра, также не решена судьба трех многоэтажных домов, из которых расселили жильцов первых и вторых этажей, которые были затоплены, а жильцы третьих - пятых этажей остались.

"И сложность в том, что рядом ничего нет, соседние дома снесены, школы и детского садика нет. Естественно, стоит вопрос о том, чтобы эти дома переселять. Мы сейчас перед врио [губернатора] эту проблему будем обозначать, чтобы четко понять и до людей довести, что мы будем делать, потому что пока есть неопределенность", - сказал Карих.

Еще одна проблема возникла на улице Азейской, которая находится на возвышенности и не была затоплена, но в результате наводнения было разрушено все, что находится вокруг возвышенности. "И 18 домов [на Азейской] одни остались. На мой взгляд, их тоже надо переселять поближе к центру, где есть инфраструктура, над этим сейчас работаем, обозначаем перед врио [губернатора] эту проблему", - сообщил мэр. Он также отметил, что всего в Тулуне 3 тыс. 186 семьям были выданы сертификаты на приобретение жилья взамен утраченного во время паводка, из них 2 тыс. 495 семей жилье уже приобрели.

Паводки в Иркутской области

Иркутская область оказалась в центре внимания в связи с разрушительными паводками, затронувшими летом город Тулун и еще более 100 населенных пунктов. В результате погибли 26 человек, в восьми районах области было подтоплено почти 11 тыс. домов, в том числе в Тулуне более 3 тыс. Порядка 7 тыс. строений подлежит сносу. Федеральные власти указывали на неэффективную работу правительства Иркутской области при ликвидации последствий наводнения, в первую очередь, на низкие темпы обеспечения жильем пострадавших. Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко подал в отставку 12 декабря. Путин в тот же день назначил врио главы региона 53-летнего Игоря Кобзева, который ранее занимал пост заместителя главы МЧС.