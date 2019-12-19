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"Норникель" испытывает шесть проектов промышленных экзоскелетов

Промышленные экзоскелеты позволяют снижать нагрузку на позвоночник и ноги человека, принимая на себя до 90% веса при поднятии тяжестей

КРАСНОЯРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Компания "Норникель" испытывает шесть проектов промышленных экзоскелетов, которые позволят работать в тяжелых условиях. Об этом на сессии Законодательного собрания Красноярского края сообщил в четверг статс-секретарь - вице-президент компании Дмитрий Пристансков.

Применение промышленных экзоскелетов позволяет решить проблемы, связанные с промышленной безопасностью и охраной труда на производстве, повысить производственную эффективность. Конструкция надевается поверх спецодежды и крепится на теле человека специальными ремнями.

"В текущей разработке сейчас находятся шесть образцов, которые проходят стадии проектирования и испытания как на производственных площадках Заполярного филиала "Норникеля", так и ведущих российских промышленных компаний", - сказал Пристансков, добавив, что они были разработаны подразделением компании "Цифровая лаборатория".

По его словам, промышленные экзоскелеты позволяют снижать нагрузку на позвоночник и ноги человека, принимают на себя до 90% веса при поднятии тяжести до 60 кг.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.

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РоссияАрктика сегодняКрасноярский край
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