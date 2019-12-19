Экологическую проблему в Красноярске смягчат закрытием малоэффективных котельных

КРАСНОЯРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Закрытые малоэффективных котельных в Красноярске и закупка современного общественного транспорта позволит смягчить стоящую перед городом проблему с загрязнением воздуха. Об этом в четверг сообщил журналистам губернатор Красноярского края Александр Усс, комментируя слова президента РФ Владимира Путина.

На пресс-конференции в четверг Путина спросили об экологии в Красноярске, который летом страдал от дыма от лесных пожаров, а сейчас - от выбросов предприятий.

"Идет модернизация технологий, оборудования на красноярских предприятиях в черте города. В наступающем году должна быть достроена высокая дымовая труба на ТЭЦ-1, которая также сыграет роль в решение экологических проблем. Даст свой эффект и закрытие малых котельных, и сегодня завершилась прокладка тепловой магистрали через Николаевский мост, что является необходимой предпосылкой для закрытия более 30 малоэффективных котельных", - сказал Усс.

Он добавил, что, по данным экспертов, доля транспорта в выбросах в атмосферу Красноярска доходит до 40%. Сейчас в городе "настраивается" система управления дорожным движением, меняются старые автобусы на новые с классом не ниже "Евро-4". Перевозчики уже приобрели более 200 единиц современного общественного транспорта.

Губернатор отметил, что экологические проблемы копились годами, а сейчас в регионе внедряется комплекс мер для того, чтобы исправить ситуацию.

Перед Красноярском остро строит проблема загрязнения воздуха, в городе часто объявляют режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный в народе как режим черного неба. В такие периоды вводится режим неблагоприятных метеоусловий (черного неба) предприятиям предписывается сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей. Режим НМУ последний раз вводился в Красноярске в начале декабря, а до этого в ноябре и в феврале этого года.