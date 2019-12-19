{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госэкспертиза проекта строительства метро в Красноярске займет два-три месяца

Строительство метро неоднократно приостанавливалось из-за проблем с финансированием

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Государственная экспертиза проекта строительства метро в Красноярске займет от 60 до 90 дней, сообщил ТАСС председатель совета директоров "Красноярского треста инженерно-строительных изысканий" (Красноярск ТИЗИС, компания ведет корректировку проекта строительства метрополитена) Олег Митволь.

Президент России Владимир Путин в четверг на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о строительстве второй линии метрополитена в Екатеринбурге, заметил, что в Красноярске начинали строительство метро, но потом заморозили его.

Работы по строительству метрополитена начинались в октябре 1995 года. Потом строительство метро неоднократно приостанавливалось из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю был выделен 1 млрд рублей из федерального бюджета на корректировку проектной документации в рамках федерального проекта "Чистый воздух" (нацпроект "Экология").

"По плану, мы должны были подготовить документы по корректировки до 20 декабря и начать сдавать их в Главгосэкспертизу. Завтра мы эту корректировку начинаем сдавать. <…> Установленные законом сроки - 60 дней, но может быть продление еще на 30 дней", - сказал Митволь.

По его словам, при корректировке проектной документации стоимость строительства первой очереди метрополитена, которая включает одну линию, была сокращена с 70 до 64 млрд рублей. Он отметил, что в случае положительного заключения Главгосэкспертизы строительство может начаться уже в следующем году. "И, если не будет никаких срывов, запустить первую очередь планируется к 1 сентября 2023 года", - подчеркнул Митволь.

Теги
РоссияКрасноярский край
Реклама на ТАСС
Паводок в Иркутской области
Мутко: до конца года Приангарье получит 800 млн рублей на жилье пострадавшим от паводка
По словам вице-премьера, сейчас насчитывается 7 242 непригодных для жилья помещений
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС