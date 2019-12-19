Госэкспертиза проекта строительства метро в Красноярске займет два-три месяца

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Государственная экспертиза проекта строительства метро в Красноярске займет от 60 до 90 дней, сообщил ТАСС председатель совета директоров "Красноярского треста инженерно-строительных изысканий" (Красноярск ТИЗИС, компания ведет корректировку проекта строительства метрополитена) Олег Митволь.

Президент России Владимир Путин в четверг на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о строительстве второй линии метрополитена в Екатеринбурге, заметил, что в Красноярске начинали строительство метро, но потом заморозили его.

Работы по строительству метрополитена начинались в октябре 1995 года. Потом строительство метро неоднократно приостанавливалось из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю был выделен 1 млрд рублей из федерального бюджета на корректировку проектной документации в рамках федерального проекта "Чистый воздух" (нацпроект "Экология").

"По плану, мы должны были подготовить документы по корректировки до 20 декабря и начать сдавать их в Главгосэкспертизу. Завтра мы эту корректировку начинаем сдавать. <…> Установленные законом сроки - 60 дней, но может быть продление еще на 30 дней", - сказал Митволь.

По его словам, при корректировке проектной документации стоимость строительства первой очереди метрополитена, которая включает одну линию, была сокращена с 70 до 64 млрд рублей. Он отметил, что в случае положительного заключения Главгосэкспертизы строительство может начаться уже в следующем году. "И, если не будет никаких срывов, запустить первую очередь планируется к 1 сентября 2023 года", - подчеркнул Митволь.