Мутко: до конца года Приангарье получит 800 млн рублей на жилье пострадавшим от паводка

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ приняло решение выделить до конца года 800 млн рублей на оплату жилищных сертификатов пострадавшим от паводков в Иркутской области, сообщил ТАСС возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий ЧС вице-премьер Виталий Мутко.

Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции 19 декабря, отвечая на вопрос журналиста, отметил, что в Иркутской области сохраняется ряд проблем, связанных с последствиями паводков.

"Федеральная поддержка региону в ликвидации последствий паводков, она беспрецедентна. Регион буквально вчера обратился с просьбой, что им необходимо 800 млн рублей на оплату жилищных сертификатов до конца года и в первую декаду января. Вчера они об этом сказали, сегодня правительство РФ это предложение одобрило, и из резервного фонда дополнительно 800 млн рублей будет выделено", - сказал он.