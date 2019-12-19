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Паводок в Иркутской области

Мутко: до конца года Приангарье получит 800 млн рублей на жилье пострадавшим от паводка

По словам вице-премьера, сейчас насчитывается 7 242 непригодных для жилья помещений

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ приняло решение выделить до конца года 800 млн рублей на оплату жилищных сертификатов пострадавшим от паводков в Иркутской области, сообщил ТАСС возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий ЧС вице-премьер Виталий Мутко.

Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции 19 декабря, отвечая на вопрос журналиста, отметил, что в Иркутской области сохраняется ряд проблем, связанных с последствиями паводков.

"Федеральная поддержка региону в ликвидации последствий паводков, она беспрецедентна. Регион буквально вчера обратился с просьбой, что им необходимо 800 млн рублей на оплату жилищных сертификатов до конца года и в первую декаду января. Вчера они об этом сказали, сегодня правительство РФ это предложение одобрило, и из резервного фонда дополнительно 800 млн рублей будет выделено", - сказал он.

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По словам вице-премьера, в настоящее время на пострадавших при паводках территориях насчитывается 7 242 непригодных для жилья помещений, от пострадавших принято 7 010 заявлений. "Уже выдано 6 тыс. 966 сертификатов на сумму 20,7 млрд рублей, но выдача сертификатов и их оплата - это процесс длительный, потому что возможны еще новые обращения людей и решения судов", - пояснил Мутко.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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