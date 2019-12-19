Мутко: работу по определению паводковых зон в Иркутской области завершат к апрелю

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Работа по определению и регистрации зон подтопления в пострадавших при летних паводках районах Иркутской области должна быть завершена в первом квартале 2020 года. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер Виталий Мутко, который возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения.
Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции 19 декабря, отвечая на вопрос журналиста, отметил, что в Иркутской области сохраняется ряд проблем, связанных с последствиями паводков.
"Предстоит определить зоны в 11 районах в 135 пострадавших населенных пунктах. На сегодня они определены в городах Тулуне и Нижнеудинске и в пяти наиболее пострадавших от паводка поселках. Эту работу мы хотим завершить в первом квартале следующего года по всем населенным пунктам", - сказал он.
Мутко также пояснил, что предусматривается возведение защитных сооружений на пострадавших территориях. Эти работы включены в программу восстановления инфраструктуры региона. "Сейчас ведется работа по разработке проектно-сметной документации. В следующем году правительство России будет выделять деньги на эти защитные сооружения, софинансировать эту работу", - добавил вице-премьер.
Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В 135 населенных пунктах в 11 районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 7 тыс. жилых строений подлежат сносу.