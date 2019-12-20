В Красноярском крае столкнулись автобус и автомобиль

ТАСС, 20 декабря. Автомобиль Skoda столкнулся в пятницу на дороге "Енисей" с микроавтобусом Ford, где находилось семь пассажиров. Трое из них и водитель Skoda пострадали, сообщается на сайте МВД региона

"Сегодня утром на 199 км автодороги Р-257 "Енисей" 71-летний водитель автомобиля Skoda выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом Ford. В момент ДТП в микроавтобусе находились 7 пассажиров. В результате аварии пострадали 3 пассажира микроавтобуса и водитель Skoda, - говорится сообщении.