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В Красноярском крае столкнулись автобус и автомобиль

Три человека пострадали

ТАСС, 20 декабря. Автомобиль Skoda столкнулся в пятницу на дороге "Енисей" с микроавтобусом Ford, где находилось семь пассажиров. Трое из них и водитель Skoda пострадали, сообщается на сайте МВД региона

"Сегодня утром на 199 км автодороги Р-257 "Енисей" 71-летний водитель автомобиля Skoda выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом Ford. В момент ДТП в микроавтобусе находились 7 пассажиров. В результате аварии пострадали 3 пассажира микроавтобуса и водитель Skoda, - говорится сообщении.

Теги
РоссияКрасноярский край
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