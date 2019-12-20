Шахта в Кузбассе полностью погасила долг по зарплате перед горняками

ТАСС, 20 декабря. Шахта "Карагайлинская" в кузбасском Киселевске полностью погасила долг по заработной плате перед горняками за октябрь, выплачено более 38,8 млн рублей. Предприятие оштрафовано на 30 тыс. рублей, сообщается в пятницу на сайте территориального органа Роструда в Кемеровской области.

Власти Кузбасса сообщали, что задолженность по зарплате в Кузбассе выросла по сравнению с данными на конец I полугодия более чем в два раза и на 1 декабря составила 251,7 млн рублей из-за снижения темпов добычи угля. Государственная инспекция труда в Кемеровской области в ноябре 2019 года провела проверку по обращению работников ООО "Шахтоуправление Карагайлинское" и выявила задолженность по заработной плате за октябрь 2019 года перед 944 сотрудниками предприятия на сумму 38 млн 815 тыс. рублей.

"По итогам проверки и принятым мерам реагирования инспекторского характера, на сегодняшний день указанная выше сумма задолженности по заработной плате погашена в полном объеме. Виновные лица, то есть само юридическое лицо ООО "Шахтоуправление Карагайлинское", привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Шахта "Карагайлинская" расположена в городе Киселевске Кемеровской области. Моногород Киселевск с населением около 95 тыс. человек находится на юге региона, его экономика зависима от угольной промышленности. В черте города расположены многочисленные угольные предприятия, которые ведут добычу в том числе и открытым способом.