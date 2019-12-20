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Власти установили границы зеленого пояса площадью 63 га вокруг Новосибирска

В пределах лесопарковой зоны запрещено размещать свалки, проводить сплошные рубки и разрабатывать месторождения полезных ископаемых

НОВОСИБИРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области установило границы лесопаркового зеленого пояса вокруг Новосибирска площадью 63 га, в пределах которого запрещено размещать свалки, проводить сплошные рубки и разрабатывать месторождения полезных ископаемых, говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы правительства Новосибирской области.

Федеральный закон о "зеленом щите" вступил в силу с 1 января 2017 года и предполагает ограничения на вырубку деревьев вокруг городов. Инициатором закона выступил Общероссийский народный фронт (ОНФ). Изначально создание "зеленого щита" планировалось только вокруг Москвы, однако позднее было решено распространить инициативу и на другие крупные города.

"Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области установлены границы лесопаркового зеленого пояса на территории земель лесного фонда вокруг города Новосибирска", - говорится в сообщении.

Изначально министерство направило ходатайство о создании зеленого пояса вокруг Новосибирска на площади 55,3 тыс. га. Однако в ходе проведения общественных слушаний в июне 2018 года природоохранной прокуратурой были высказаны замечания по наличию объектов недвижимости, расположенных на лесных участках.

В результате была сформирована внешняя граница лесопаркового зеленого пояса в границах земель лесного фонда Искитимского, Колыванского, Мошковского, Новосибирского лесничеств общей площадью 63 тысяч га. В него не вошли территории, уже отданные под капитальное строительство или добычу полезных ископаемых.

Особенности территории в пределах "зеленого щита"

Городские леса, из которых состоит "зеленый щит" Новосибирска, преимущественно хвойные. Как пояснила ТАСС пресс-секретарь Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области Лариса Серова, восстановление леса на территории "зеленого щита" будет проводиться в приоритетном порядке, то есть не позднее года с момента проведения рубки.

"Нельзя будет размещать в границах пояса лесопилки. Также площадь пояса нельзя будет уменьшить, потому что если участок "зеленого щита" будет изъят под хозяйственную деятельность, ровно на такую же площадь территория пояса вновь будет увеличена", - сообщила Серова.

В пределах зеленого пояса нельзя размещать свалки, объекты хранения и утилизации отходов I-III классов опасности, разрабатывать месторождения полезных ископаемых. Также запрещается строительство скотомогильников и ферм, кроме строительства линейных объектов - дорог и ЛЭП. Еще на территории "зеленого щита" будет запрещена сплошная рубка, если только она не санитарная.

В июле текущего года активистами ОНФ был составлен рейтинг регионов по площади "зеленых щитов". В него вошли Кировская (175 тыс. га) Ивановская (71,6 тыс. га), Тюменская (66,8 тыс. га), Рязанская (68 тыс. га) и Вологодская (65,8 тыс. га) области.

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