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Мутко: врио главы Приангарья нужно изменить работу по ликвидации последствий паводков

Вице-премьер отметил, что необходимо закрывать вопрос социальных выплат и обеспечения жильем пострадавших

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Назначенному 12 декабря на пост врио главы Иркутской области Игорю Кобзеву стоит переформатировать работу по ликвидации последствий летних паводков в регионе. В частности, необходимо закрыть вопросы социальных выплат, проведения повторных обследований жилья, выдачи и оплаты сертификатов, сообщил ТАСС возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий ЧС вице-премьер Виталий Мутко.

Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции 19 декабря, отвечая на вопрос журналиста, отметил, что в Иркутской области сохраняется ряд проблем, связанных с последствиями паводков. Комментируя назначение врио губернатора Кобзева, ранее занимавшего пост заместителя главы МЧС, Путин сказал, что Приангарью нужен специалист, который сможет справиться с решением этих проблем.

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"Мы сейчас надеемся, что новый руководитель несколько переформатирует работу с пострадавшими и по ликвидации последствий паводков. Мы исходим из того, что еще продолжаются судебные решения по социальным выплатам: видим только за последнюю неделю, что количество их увеличивается. Увеличивается и число заявлений на повторное обследование жилья, третье обследование, и по решению судов признаются дома непригодными - у пострадавших не должно быть нерешенных вопросов", - сказал он, пояснив, что эти задачи уже были поставлены как приоритетные перед врио главы региона.

Вице-премьер отметил, что необходимо также закрывать вопрос обеспечения жильем пострадавших при паводках. "При этом очень много вопросов у жителей этих территорий, не связанных с наводнениями, но не решаемых ранее годами. Я имею в виду изношенность коммунальной инфраструктуры, совершенное отсутствие ливневой канализации, системы водоотведения, плохое состояние водозаборов и водоочистки - это накопленные вещи. И, самое главное, это изношенность жилого фонда: есть дома, в подвалах которых стоят грунтовые воды", - добавил Мутко.

Также вице-премьер пояснил, что ранее собирался с рабочей поездкой в пострадавшие при паводках районы 20 декабря, но пока немного перенес сроки, чтобы дать возможность врио губернатора Приангарья разобраться в ситуации. "Кобзеву необходимо самому побывать в пострадавших районах, пообщаться с людьми, разобраться в ситуации, поэтому было решено перенести мою поездку или на 26-27 декабря, или на январь. Мы с врио главы ежедневно на связи, но пока он сам не посетит пострадавшие районы региона, не войдет полностью в курс дела, продуктивной работы не получится. Задачи все поставлены", - пояснил Мутко.

Восстановление пострадавших территорий

Он добавил, что в подтопленных территориях региона удалось восстановить жизнеобеспечение населенных пунктов, восстановить основные социальные объекты, коммунальное хозяйство во многом благодаря мерам федеральной поддержке и тому, что "оперативно были приняты все решения: изменены все нормативные документы, убрано ограничение по наличию в собственности второго жилья, дана возможность приобретения жилья в другом регионе".

"Работают все службы, все восстановлено, приняты дополнительные серьезные решения, связанные с возможностями временного размещения людей, у которых вообще нет жилья, приняты все необходимые государственные решения и беспрецедентная материальная поддержка оказана региону - порядка 19 млрд рублей суммарно уже перечислено Иркутской области. Эти средства направлены не только на выплату гражданам за утерю имущества и материальную поддержку, но и на восстановление жилищных прав, в качестве компенсаций за утраченный урожай, ведется поддержка предпринимателей и сельхозтоваропроизводителей", - добавил Мутко.

О паводках в Иркутской области

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В 135 населенных пунктах в 11 районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 7 тыс. жилых строений подлежат сносу.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияПаводок в Иркутской областиБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019Кобзев, Игорь Иванович
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