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Двух человек госпитализировали после пожара в Новосибирске

Пожар произошел в ночь на пятницу в квартире жилого дома в Первомайском районе

НОВОСИБИРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Два человека пострадали при пожаре, произошедшем в ночь на пятницу в Первомайском районе Новосибирска, они госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

"Два человека пострадали, надышались продуктами горения, госпитализированы", - рассказали в пресс-службе.

Пожар начался в 02:24 (22:24 мск) в квартире жилого дома в Первомайском районе, самостоятельно эвакуировались 10 человек. В 03:18 (23:18 мск) пожар был ликвидирован. На его тушение привлекались 8 единиц техники и 26 человек.

Теги
РоссияНовосибирская область
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