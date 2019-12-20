Бюджет Новосибирской области на 2020 год принят с учетом роста федеральных трансфертов

НОВОСИБИРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области в пятницу в третьем и окончательном чтении приняли закон о бюджете региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Документ предусматривает в 2020 году увеличение общего объема доходов по сравнению с прошлым годом на 21,91 млрд рублей - до 176,15 млрд рублей, рост обеспечен в том числе увеличением трансфертов из федерального бюджета почти на четверть - с 30,6 млрд рублей до почти 38 млрд рублей, сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, находящийся с рабочим визитом в регионе.

"В 2020 году размер всех межбюджетных трансфертов - то, что предусмотрено Новосибирской области - существенно увеличился. Если в 2019 году это было 30,6 млрд рублей, то в 2020 году - общая сумма почти 38 млрд рублей", - сказал он на сессии регионального парламента.

Жуков отметил, что эти средства будут направлены в том числе на переоснащение больниц, оказывающих медпомощь больным с онкологическими заболеваниями, на создание более 3,5 тыс. мест в детских садах, завершение строительства школ, стимулирование программ жилищного строительства региона, строительство крупных инфраструктурных проектов, в частности, Ледовой арены и других. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что увеличение федерального финансирования связано, в первую очередь, с реализацией национальных проектов. По его словам, поддержку получат практически все необходимые для развития региона направления.

"Значительная доля федеральных средств, которые поступят и в Новосибирскую область, и <...> в другие субъекты РФ, она связана с реализацией национальных проектов. Кроме этого, получают бюджетную поддержку и новые инициативы главы государства. <…> Это меры поддержки семей с детьми, увеличена сумма компенсации льготникам по расходам за ЖКХ, значительно увеличиваются средства, направляемые на строительство детских садов по нацпроекту "Демография". Мы продолжаем беспрецедентную для последних 30 лет программу строительства общеобразовательных школ", - сказал Травников.

Закон о бюджете на 2020 год принят с общим объемом доходов 176,15 млрд рублей, расходов - 181,74 млрд рублей. Дефицит бюджета на 2020 год составит 5,59 млрд рублей. В ходе работы над бюджетом к третьему окончательному чтению было принято решение увеличить основные параметры бюджета: его доходная часть выросла на порядка 3,29 млрд рублей, расходная - на 4,27 млрд рублей, дефицит - почти на 1 млрд рублей.

В 2021 году общий объем доходов и расходов ожидается на одном уровне - 175,83 млрд рублей, на 2022 год - на уровне 183,32 млрд рублей и доходов, и расходов. Таким образом, на плановый период 2021-2022 годов принят бездефицитный бюджет.

О бюджете 2019 года

Бюджет текущего года депутаты заксобрания региона утвердили в декабре 2018 года с объемом доходов в 154,24 млрд рублей, расходов - 160,28 млрд рублей и дефицитом в размере около 6 млрд рублей. По итогам семи корректировок бюджета ожидается, что он будет исполнен с доходами в размере 162,1 млрд рублей и расходами в 172,9 млрд рублей, дефицит вырос до 10,8 млрд рублей.