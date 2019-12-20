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Дефицит бюджета Алтая в 2020 году сократится на 43,5%

Основными статьями расходов станут финансовая помощь муниципалитетам, поддержка семей с детьми, развитие сельского хозяйства

ТАСС, 20 декабря. Депутаты Госсобрания Эл Курултай в пятницу во втором и окончательном чтении приняли закон о бюджете Республики Алтай на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Плановый дефицит бюджета республики в следующем году составит 94,7 млн рублей - на 43,5% меньше, чем в 2019 году, когда он был утвержден на уровне 167,8 млн рублей, говорится в тексте документа.

"Параметры бюджета по доходам на 2020 год составляют - 21,5 млрд рублей, расходы - 21,6 млрд рублей. <…> В бюджете заложены средства на реализацию 10 нацпроектов, которые реализуются через 34 федеральных и одноименных региональных проекта, направленных на повышение уровня жизни в республике. <…> На цели нацпроектов предусмотрено более 4 млрд рублей", - сообщила исполняющая обязанности заместителя председателя правительства, министр финансов региона Ольга Завьялова.

Общий объем доходов в первоначально принятом бюджете на 2019 год составлял 20,5 млрд рублей, расходов - 20,7 млрд рублей, то есть рост показателей в 2020 году составляет 4,8% и 4,3% соответственно. На плановый период 2021 и 2022 годов прогнозируемые доходы приняты в объеме 21,4 млрд и 19,09 млрд рублей, расходы - 21,4 млрд и 19,01 млрд рублей соответственно.

Ранее ТАСС в Минфине региона поясняли, что в бюджет Республики Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в течение финансового года были внесены два изменения, касающиеся в том числе дополнительных объемов средств федерального бюджета. В результате доходы республиканского бюджета выросли на 2,8 млрд рублей и их общий объем составил 23,3 млрд рублей. По данным, опубликованным на сайте минфина, дефицит с учетом изменений бюджета увеличился на 667,2 млн рублей и составил в 2019 году более 835 млн рублей, что является допустимым размером, установленным бюджетным законодательством.

Направления бюджета

Среди важных направлений, которые отражены в документе, Завьялова отметила финансовую помощь муниципалитетам - она оценивается в сумму порядка 7 млрд рублей, на поддержку семей с детьми в бюджете заложены 1,3 млрд рублей, на развитие сельского хозяйства - более 990 млн рублей. Также в регионе с 2020 года начнет действовать программа "Земский учитель" для 48 специалистов, на нее предусмотрено 73 млн рублей. На развитие физкультуры и спорта направят 186 млн рублей.

Во время принятия бюджета глава региона Олег Хорохордин отметил, что работа над бюджетом велась около полугода - все вопросы отрабатывали с муниципалитетами, депутатами, федеральным центром, с депутатским корпусом, бюджет прошел процедуру "нулевого чтения". По его словам, депутаты предложили около 130 рекомендаций, и все они были отработаны правительством. В частности, в бюджете были учтены единовременные выплаты детям Великой Отечественной войны, труженикам тыла и вдовам погибших ветеранов.

Теги
РоссияАлтайХорохордин, Олег Леонидович
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