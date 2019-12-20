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Новый год и Рождество - 2020

Томский губернатор поручил главам районов быть на связи в новогоднюю ночь

По словам Сергея Жвачкина, в праздничные дни чиновники должны постоянно взаимодействовать с правоохранительными органами и ресурсоснабжающими организациями

ТОМСК, 20 декабря. /ТАСС/. Глава Томской области Сергей Жвачкин, который первым выступил с инициативой в 2019 году перенести рабочий день с 31 декабря на 28 декабря, в пятницу поручил главам районов не отключать телефоны и организовать круглосуточное дежурство с 31 декабря и до рождественских праздников, чтобы избежать крупных происшествий, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Жвачкин ранее перенес рабочий день в администрации региона со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, такое решение он принял "по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых лежит основная тяжесть подготовки к новогодним праздникам". Инициатива Жвачкина вызвала общественный резонанс - за томским губернатором 31 декабря 2019 года выходным днем объявили власти ряда регионов РФ.

"Вы должны и сами всегда держать руку на пульсе, быть на телефоне, постоянно взаимодействовать с правоохранительными органами и ресурсоснабжающими организациями. Будьте в Новый год на связи - проверю лично. Помните хорошую русскую поговорку: как встретишь год - так и проведешь. Давайте встретим без происшествий", - приводятся в сообщении слова Жвачкина, сказанные на встрече с главами томских муниципалитетов.

Отмечается, что также губернатор поручил им организовать на своих территориях круглосуточное дежурство с 31 декабря до завершения рождественских каникул. "Хочу еще раз напомнить всем: мы с вами отвечаем за порядок и комфорт граждан. И за праздничное настроение отвечаем тоже", - отметил он.

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции 19 декабря отметил, что считает логичным сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и накануне Нового года. Законопроект о введении выходного дня 31 декабря внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР 28 ноября.

 

Теги
Жвачкин, Сергей АнатольевичРоссияТомская областьНовый год и Рождество - 2020
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