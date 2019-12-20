Сквер за театром оперы и балета в Новосибирске реконструируют в 2020 году

НОВОСИБИРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска проведет реконструкцию сквера за Новосибирским театром оперы и балета (НОВАТ), находящегося в самом центре города и долгое время нуждавшемся в масштабной реконструкции, в честь 75-летия театра 2020 году, сообщила ТАСС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в пятницу.

Новосибирский театр оперы и балета - одна из главных достопримечательностей Новосибирска. Сквер, появившийся за театром в самом центре города во второй половине прошлого века, долгое время оставался неухоженным и до 2019 года не имел даже названия - неофициально его называли "Театральным". Сейчас он фактически представляет собой пустырь с дикорастущими деревьями и кустарниками. Концепции его благоустройства появлялись неоднократно, но всякий раз отвергались. В начале 2010-х гг. на месте сквера предполагалось построить несколько зданий бизнес-центра, но горожане опротестовали этот проект, поскольку он изменил бы облик оперного театра. Пять лет назад из сквера предполагалось убрать трамвайное кольцо, но этот проект также не нашел поддержки. Летом горожане обратились к властям с просьбой обустроить пустырь.

"На сегодняшний день у нас разработана концепция. Мы ее назвали "Сквер тринадцатого трамвая". С ней ознакомился мэр города Новосибирска. Мы ее должны утвердить с горожанами, и после этого выходим на реконструкцию в следующем году", - сказала Терешкова.

Концепция "Сквера №13" посвящена легендарному тринадцатому трамваю Новосибирска, постоянно оказывающемуся в центре дорожных происшествий, маршрут которого проходит через сквер. Концепцию разработала архитектурная мастерская "Адаптик-А", которая ранее создала проект благоустройства набережной города. Концепция сквера включает в себя мероприятия по обновлению тропинок, трамвайного кольца, организации безопасных пешеходных переходов через трамвайные пути, устройству современной скейт-площадки, созданию новой системы освещения, установке новых лавочек, урн, а также по обновлению зеленых насаждений.

Сквер будет условно поделен на несколько зон: площадка ожидания туристического трамвая, общественная зона (кафе, туалет), рекреационная, событийная, спортивно-развлекательная и досуговая зоны. Также разработчики планируют дополнительно организовать ночной экскурсионный маршрут на трамвае №13.