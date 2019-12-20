Глава финансовой пирамиды в Омске получила 7,5 года колонии

ТАСС, 20 декабря. Центральный районный суд Омска приговорил учредителя и директора компании "Кешбэкинг", которая создала финансовую пирамиду и нанесла 749 потерпевшим ущерб на сумму более 160,6 млн рублей, к 7,5 года исправительной колонии общего режима. Об этом сообщается в пятницу на сайте генеральной прокуратуры.

"Центральный районный суд г. Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении учредителя и директора ООО "Кешбэкинг". Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Суд приговорил ее к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Суд установил, что мошенница в 2014-2015 годы создала организацию, прибыль которой формировалась за счет поступлений денежных средств, при этом компания никакой деятельности на самом деле не вела. Она наняла штат сотрудников, которые не были уведомлены о ее преступных планах, при помощи которых убеждала граждан вносить денежные средства, обещая выплату высоких процентов при помощи системы многоуровневого (сетевого) маркетинга.

Для придания видимости работы компании женщина выдавала кассовые документы на полученные средства и выражала готовность в любой момент вернуть сумму вклада, сообщает прокуратура. При этом для возврата вкладов и уплаты процентов она использовала денежные средства, полученные от других обманутых граждан. Также мошенница проводила для своих работников семинары, на которых предоставляла им ложную информацию о якобы проведенных торгах на биржах, вложенных в недвижимость и различные проекты инвестициях.

Полученные деньги она расходовала на личные нужды и на поддержку своей преступной деятельности. Всего по данному делу потерпевшими были признаны 749 человек, которым был нанесен материальный ущерб на сумму более 160,6 млн рублей. Своей вины в ходе судебного разбирательства женщина не признала.