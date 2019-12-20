Омская область планирует направить 2 млрд руб. на подъем дорог, подверженных подтоплениям

ОМСК, 20 декабря. /ТАСС/. Правительство Омской области, где в 2019 году паводком было подтоплено более 100 участков дорог, намерено в ближайшие два года затратить более 2 млрд рублей на укрепление и подъем дорожного полотна, сообщил в пятницу ТАСС министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Антон Заев.

"Мы направили в правительство РФ заявку на выделение нам в 2020-2021 годах дополнительных средств по ЧС из резервного фонда. Общая сумма [составляет] 2 млрд рублей - это 1,5 млрд рублей федеральных средств с нашей долей софинансирования в размере 500 млн рублей. Эти средства мы планируем направить на те участки дорог, которые нужно поднимать на полтора-два метра [во избежание подтопления]", - сказал Заев.

Ранее губернатор Омской области Александр Бурков сообщил, что в 2019 году паводковая ситуация стала одной из самых серьезных проблем для региона. Во время весеннего половодья в 11 районах региона вода размыла более 100 участков дорожного покрытия, в 16 районах были затоплены 15 домов и около 260 приусадебных участков. В общей сложности от подтоплений пострадали более 600 человек.

По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии Омской области Сергея Палагута, одной из основных причин подтопления территорий региона стало плохое состояние Мангутского канала, который был построен в советское время для решения проблемы подтопления ряда районов Омской области и Сладковского района Тюменской области. "Сегодня канал бесхозный, сейчас это по большому счету большая земляная канава, где происходят оползневые процессы. Вода не успевает уходить, что приводит и к подтоплению территорий, и к общему подъему уровня грунтовых вод", - пояснил Палагута ТАСС.

Он отметил, что последний раз работы по прочистке канала проводились в 2017 году - тогда средства на это были выделены из резервного фонда Омской области для предотвращения чрезвычайной ситуации. "Это был единственный законный способ, так как мы можем тратить деньги на содержание только областной собственности, к которой канал не относится", - подчеркнул замминистра.

Мангутский канал был создан в 1960-е годы и обслуживался Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР. После развала СССР и упразднения министерства он стал бесхозным. Летом 2019 года Бурков предложил передать канал в федеральную собственность, решение по данному вопросу еще не принято.