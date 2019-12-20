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Фонд развития моногородов готов поддержать восьмерых предпринимателей в Тулуне

Ущерб бизнесу в Тулуне, нанесенный двумя волнами летнего паводка, Министерство экономического развития Иркутской области оценило в 1,4 млрд рублей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Фонд развития моногородов (Моногорода.рф) рассмотрел проекты предпринимателей подтопленного летом иркутского города Тулун. Из них фонд отобрал восемь, которые подходят под критерии и могут получить финансирование, сообщила ТАСС глава фонда, заместитель председателя ВЭБ.РФ Ирина Макиева.

В конце ноября фонд сообщал, что готов оказать поддержку пострадавшим при паводках в городе Тулун Иркутской области предпринимателям. Ущерб бизнесу в Тулуне, нанесенный двумя волнами летнего паводка, Министерство экономического развития Иркутской области оценило в 1,4 млрд рублей. Пострадали 260 предприятий малого и среднего бизнеса.

"Мы внимательно просмотрели все заявки от бизнеса из Тулуна, восемь из них соответствуют нашим критериям. Из них мы одному заем уже одобрили", - сказала Макиева, не уточнив число рассмотренных проектов.

Она добавила, что завершить работу по еще одной заявке планируется в течение недели. По остальным проектам работа пока не ведется: для этого требуется постановление правительства, которое позволит организации выдавать средства на оборотный капитал. Фонд ожидает, что такой документ будет принят в следующем году. Первый одобренный заем предпринимателю из Тулуна выдается на капитальные вложения.

По словам Макиевой, фонд получил много заявок из Тулуна, однако часть предпринимателей отказались от участия в программе, так как средства выдаются в виде займа, а не гранта. Еще часть проектов не подошли под критерии из-за того, что минимальный объем кредита - 5 млн рублей. "Действительно, кому-то требовался займ в 500 тыс. рублей, кому-то - 1 млн рублей, но мы считаем, что такой кредит они могут получить и в региональном фонде поддержки предпринимательства. Это проще, им не нужно готовить такой большой пакет документов, поэтому мы для себя приняли такое решение", - пояснила она.

Глава Моногорода.рф отметила, что все займы для тулунских предпринимателей будут беспроцентными: они подали заявки на получение кредитов от 5 до 250 млн рублей, которые выдаются по ставке 0%. Фонд предоставляет займы и большего объема - от 250 млн рублей до 1 млрд рублей, но уже по ставке 5% годовых. По словам Макиевой, заявок на такие кредиты из Тулуна не поступало.

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РоссияИркутская область
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