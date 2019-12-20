{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Боксер Лебедев после годичного перерыва проведет поединок против Мчуну

Бой пройдет в Красноярске
Табисо Мчуну и Денис Лебедев Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Табисо Мчуну и Денис Лебедев
© Донат Сорокин/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе россиянин Денис Лебедев проведет бой с Табисо Мчуну из ЮАР за серебряный пояс чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC). Поединок пройдет в Красноярске во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина.

Лебедев одержал на профессиональном ринге 32 победы (23 нокаутом) и потерпел два поражения. Выносливость и мощные боковые удары сделали его звездой первого тяжелого веса, а также одним из сильнейших боксеров планеты. Однако в последние годы возраст начал сказываться. В декабре 2016 года Лебедев встретился с непобежденным на тот момент соотечественником Муратом Гассиевым и проиграл раздельным решением судей, уступив титул IBF.

После этого были победы над малоизвестными боксерами - австралийцем Марком Флэнаганом (единогласным решением), турком Хизни Алтункая (нокаутом в третьем раунде) и американцем Майком Уилсоном (единогласным решением). Последний поединок состоялся в ноябре прошлого года и выявил ряд проблем, которые появились у Лебедева с возрастом. Кроме того, в феврале 2018 года WBA лишила россиянина пояса за отказ от участия во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Спустя год, когда абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик сдал свои пояса из-за перехода в тяжелый вес, Лебедев был восстановлен в статусе чемпиона WBA, однако в июле 2019 года спортсмен объявил о завершении карьеры.

Через пару месяцев боксер изъявил желание вернуться на ринг ради поединка с конголезцем Илунгой Макабу. Однако стороны не смогли прийти к соглашению и соперником Лебедева стал Мчуну. Макабу же позднее встретится с поляком Кшиштофом Влодарчиком за основной пояс WBC.

Комментируя свое решение возобновить карьеру, Лебедев отметил, что основной причиной стала любовь к боксу. Однако финансовый фактор он отвергать не стал. "Это моя работа, я так зарабатываю деньги на жизнь для моей семьи, детей, родственников. Дома две машины, за все нужно платить налоги, ведь это жизнь", - сказал 40-летний спортсмен.

Молодость против опыта

Лебедев выбрал Красноярск местом проведения боя, так как его отец родился в этом регионе. "Половина семьи находится здесь, другая половина - на родине. Недаром я выбрал Красноярский край, у меня здесь живут 50 племянников, племянниц, братьев и сестер по отцовской линии. Настрой нормальный, не буду ничего доказывать, просто постараюсь для своей семьи, родни, для самых близких людей", - сказал Лебедев.

Главным боем в карьере 31-летнего соперника россиянина был поединок против Усика, состоявшийся в декабре 2016 года. Долгое время украинец, который известен отличной тактической выучкой и скоростью, не мог приспособиться к оппоненту. Только в девятом раунде, приняв правила игры Мчуну и переведя бой на ближнюю дистанцию, Усик одержал победу нокаутом. В активе Мчуну 21 победа (13 нокаутом) и пять поражений.

Соперник может доставить Лебедеву неприятности. Мчуну действует быстро и резко, готов пойти в размен ударами. Однако здесь кроется его самый существенный недостаток - он слишком любит ближний бой и часто забывает вовремя уйти с линии огня. Против Лебедева это может сыграть злую шутку.

За счет преимущества в скорости, вызванного существенной разницей в возрасте, Мчуну может быть опасен для россиянина в первых раундах. К тому же Лебедев за последнее время дважды делал большие паузы между поединками, поэтому ему может потребоваться время, чтобы прочувствовать оппонента и рассчитать свои силы. Однако этого ресурса у него практически не будет - если Лебедев не нокаутирует Мчуну в первой половине боя, то поединок рискует затянуться до финального гонга.

Россиянину может не хватить энергии. Ранее он сообщил, что при подготовке к поединку сбросил около 13 килограммов. Для возрастного боксера это может стать серьезной проблемой. Однако букмекеры считают фаворитом поединка Лебедева, оценивая его победу коэффициентом около 1.30, Мчуну - около 3.60.

Вечер бокса, главным событием которого станет поединок Лебедева и Мчуну, состоится в субботу и начнется в 14:00 мск. Также пройдет бой бывшего интернационального чемпиона WBA в первом тяжелом весе россиянина Дмитрия Кудряшова. Его соперником станет чех Вацлав Пейсар.

Теги
Бокс
Реклама на ТАСС
Фонд развития моногородов готов поддержать восьмерых предпринимателей в Тулуне
Ущерб бизнесу в Тулуне, нанесенный двумя волнами летнего паводка, Министерство экономического развития Иркутской области оценило в 1,4 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС