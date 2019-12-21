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В Абакане пройдут досрочные выборы мэра

Голосование пройдет на 74 избирательных участках

ТАСС, 22 декабря. Досрочные выборы мэра столицы Республики Хакасия - города Абакана - пройдут в воскресенье, 22 декабря. Они назначены после гибели осенью 2019 года в ДТП Николая Булакина, возглавлявшего городскую администрацию 24 года, сообщили ТАСС в городской избирательной комиссии.

"Голосование пройдет на 74 избирательных участках. В списки включены около 130 тысяч избирателей", - сказали в комиссии.

Голосование откроется в 8:00 утра (4:00 мск) и завершится в 20:00 (16:00 мск). Как пояснили ТАСС в горизбиркоме, выборы проходят в один тур, победитель определится простым большинством голосов.

Ранее избирком зарегистрировал в качестве кандидатов замдиректора ИП "Хаврон" Михаила Молчанова (ЛДПР), вице-мэра Абакана Алексея Лемина ("Единая Россия") и двух самовыдвиженцев: директора компании "Терра" Ивана Аксенова и замдиректора ООО "Управление механизации-19" Василия Мельцера. КПРФ, чей кандидат Валентин Коновалов победил в прошлом году на выборах главы региона, на выборах мэра Абакана своего кандидата решила не выдвигать.

Ситуация с кандидатами

Всего уведомили о своем участии в выборах 13 человек, но только шесть из них подали документы на регистрацию. Председателю комитета по бюджету Верховного совета республики Олег Иванову и председателю комитета по экологии регионального парламента Валерию Старостину отказано в регистрации. Оба кандидата были самовыдвиженцами. Избирком посчитал, что у Иванова недостаточно достоверных подписей. Депутат Верховного совета подал в суд, однако Абаканский городской суд, а позже и Верховный суд Республики Хакасия встали на сторону избиркома.

В субботу Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил решение двух предыдущих судов и обязал Территориальную избирательную комиссию города Абакана пересмотреть вопрос о регистрации на выборах главы города. Сам суд находится в Кемерове. По закону, оригинал документов о его решении нужно доставить в Абакан прежде, чем комиссия соберется повторно. По информации источника ТАСС в органах власти региона, повторное заседание комиссии о рассмотрении регистрационных документов Иванова может пройти завтра. Как пояснила ТАСС глава горизбиркома, несмотря на решение суда, оснований для переноса выборов нет.

Выборы мэра столицы республики проводятся в связи со смертью предыдущего городского главы Николая Булакина. Он погиб 14 октября в ДТП на юге Красноярского края. Булакин впервые был избран городским главой в апреле 1995 года, а затем побеждал на прямых выборах еще пять раз, глава города был популярен среди жителей Абакана. Так, на последних выборах в сентябре 2018 года он набрал 77,63% голосов. Его ближайший конкурент - кандидат от КПРФ Анастасия Мох - получила поддержку 8,85% избирателей.

Теги
РоссияХакасия
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