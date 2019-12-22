В одном из микрорайонов Тулуна в марте сдадут первые многоквартирные дома

ТАСС, 22 декабря. Ввод первых многоквартирных домов в микрорайоне Угольщиков Тулуна, построенных для пострадавших от наводнения жителей, состоится в марте. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, заявили представители Министерства строительства, дорожного хозяйства региона во время рабочей поездки в Тулун.

"Активное строительство идет в микрорайоне Угольщиков. Сейчас там возводят три двухэтажных дома на 66 квартир. Работы идут одновременно, дома заводят под крышу, уже вставлены окна, входные двери. На первых этажах начаты отделочные работы. Дома введут в эксплуатацию в марте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот микрорайон является одним из самых безопасных микрорайонов Тулуна, поскольку из-за его расположения на возвышенности затопление домов там невозможно.

Еще одним безопасным микрорайоном является Березовая Роща. Там сейчас возводят сразу 37 индивидуальных домов. По данным пресс-службы, пять из них будут полностью готовы через неделю, в них завершают отделку. К 15 января под крышу заведут еще 25 домов. Специалисты Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области сообщили, что на данный момент заключен 71 договор на приобретение домов в этом микрорайоне, 46 из них уже оплачено.

Врио губернатора региона Игорь Кобзев сообщил, что рекомендовал строителям и муниципалитету ввести общественный контроль. "Люди, которые приобрели жилье в этих домах, уже сейчас должны видеть качество произведенных работ. Это нужно для снижения напряженности при заселении. Перспективы в микрорайонах Березовая Роща и Угольщиков есть, социальная инфраструктура там будет построена", - сказал он.

Кобзев добавил, что на заседании правительства вместе с общественностью планируется обсудить возможность дальнейшего строительства на этих площадках.