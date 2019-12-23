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Новый терминал аэропорта в Кемерове сможет принимать до 1,5 млн пассажиров в год

Строительство терминала завершат в 2021 году
Действующий терминал Кемеровского аэропорта Мария Пименова/ТАСС
Описание
Действующий терминал Кемеровского аэропорта
© Мария Пименова/ТАСС

КЕМЕРОВО, 23 декабря. /ТАСС/. Пропускная мощность нового терминала аэропорта имени Алексея Леонова в Кемерове, который будет построен в 2021 году, составит 1,5 млн человек в год. Это позволит открывать дополнительные внутренние и международные маршруты, сообщили в департаменте транспорта и связи региона в ответ на запрос ТАСС.

Низкая пропускная способность аэропорта - одна из главных причин, по которой власти региона несколько лет добивались от владеющей аэровокзалом компании "Новапорт" реконструкции построенного в 1960-х годах терминала. Принято решение о строительстве нового здания аэропорта площадью около 9,5 тыс. кв. м рядом с действующим терминалом. Его проектирование завершено, планируется, что строительство начнется весной 2020 года.

"[Действующий] аэровокзальный комплекс аэропорта Кемерова в целом способен обслуживать порядка 750 тыс. пассажиров в год. Здание нового пассажирского терминала в аэропорту, строительство которого будет завершено в 2021 году... позволит принимать и отправлять до 1,5 млн пассажиров в год", - говорится в ответе ведомства.

По оценке компании "Новапорт", мощность нового терминала позволит активно наращивать пассажиропоток в течение шести-восьми лет. По данным департамента, за 11 месяцев текущего года кемеровский аэропорт обслужил 486 тыс. пассажиров, по итогам года пассажиропоток должен составить порядка 517 тыс. человек против 494 тыс. в 2018 году.

Внутренние рейсы сейчас выполняются ежедневно в три аэропорта Москвы и раз в неделю в Красноярск. Международное авиасообщение представлено чартерными рейсами в Тайланд, Китай, Вьетнам и Индию. Географию вылетов планируется расширить с 2020 года за счет запуска субсидируемых региональным бюджетом авиарейсов в Казань, Новосибирск, Абакан, Кызыл и еще одного рейса в Красноярск. Областные власти ожидают, что это приведет к росту пассажиропотока в кемеровском аэропорту до 585 тыс. человек в следующем году.

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РоссияКемеровская область
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