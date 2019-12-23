ОНФ передал врио главы Приангарья список жителей, которым нужна помощь после паводка

ИРКУТСК, 23 декабря. /ТАСС/. Заместитель руководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Игорь Кастюкевич в понедельник передал временно исполняющему обязанности губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву список из 615 пострадавших от паводка жителей, у которых возникли сложности с получением помощи, передает корреспондент ТАСС.

Список был сформирован по итогам работы в пострадавших от паводка районах мониторинговой группы ОНФ, которая опросила с октября по декабрь более 1 тыс. человек. Ряд жалоб и просьб, таких как приобретение дров или получение юридической консультации, члены ОНФ решили оперативно на месте.

"Мы передаем вам все наработанные материалы, которые включают вопросы состояния некоторых социальных объектов в Нижнеудинском и Тулунском районах, а также в городах Нижнеудинск и Тулун. Но основное - это, конечно, обращения и просьбы жителей. Общая сводная база данных включает 615 человек. И отдельный список - это те жители, 221 человек, которые на начало декабря не получили первоначальную единовременную денежную выплату в размере 10 тыс. рублей", - сказал Кастюкевич на встрече с Кобзевым в Иркутске.

Кобзев сообщил, что каждая жалоба будет отработана в индивидуальном порядке. Он также отметил, что сейчас власти региона работают над обеспечением безопасных условий проживания в территориях, подвергшихся паводку. "Для нас сейчас самое главное, чтобы жители в зоне ЧС не пострадали от вторичных факторов, поэтому все дежурные службы в круглосуточной боевой готовности, дороги должны быть расчищены, мусор должен быть убран, освещение в ночное время должно быть, медицинская помощь оказываться в полном объеме, также жители должны быть обеспечены продуктами, дровами", - сказал врио губернатора.

Иркутская область оказалась в центре внимания в связи с разрушительными паводками, затронувшими летом город Тулун и еще более 100 населенных пунктов. В результате погибли 26 человек, в восьми районах области было подтоплено почти 11 тыс. домов, порядка 7 тыс. строений подлежат сносу.