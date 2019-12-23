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Паводок в Иркутской области

В Приангарье 1,5 тыс. пострадавших от паводка семей не реализовали жилищные сертификаты

Власти региона намерены индивидуально работать с каждым, кто не воспользовался правом на приобретение жилья

ИРКУТСК, 23 декабря. /ТАСС/. Пострадавшие от паводка в Иркутской области 1,5 тыс. семей, которые получили сертификаты на приобретение нового жилья, еще не воспользовались ими, сообщил в понедельник временно исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев на оперативном совещании в правительстве региона.

"Из более 6,5 тыс. [семей], которые получили свидетельства [на приобретение жилья], 1,5 тыс. их не реализовали. Сейчас нам надо вместе с этим разобраться и определить, по какой причине это произошло", - сказал он.

По словам Кобзева, руководство региона будет индивидуально работать с каждым пострадавшим, кто не воспользовался правом на приобретение жилья.

Как сообщается на сайте Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, по данным на 19 декабря, 6 тыс. 989 пострадавших семей получили сертификаты на приобретение нового жилья. Всего заявления подали 7 тыс. 26 семей.

Иркутская область оказалась в центре внимания в связи с разрушительным летним паводком, затронувшим город Тулун и еще более 100 населенных пунктов. В результате половодья погибли 26 человек, в восьми районах области было подтоплено почти 11 тыс. домов, порядка 7 тыс. строений подлежит сносу.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской областиКобзев, Игорь Иванович
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