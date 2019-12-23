Приангарье вернет не использованные на ликвидацию отходов Байкальского ЦБК средства

ИРКУТСК, 23 декабря. /ТАСС/. Иркутская область вернет в федеральный бюджет неизрасходованные в 2019 году 1,4 млрд рублей, выделенные региону на ликвидацию отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Всего на эти цели в 2019 году было предусмотрено 1,8 млрд рублей, сообщила в понедельник исполняющая обязанности министра финансов региона Наталия Бояринова на оперативном совещании в региональном правительстве.

"Хочу обратить внимание на отрасли, по которым мы имеем на сегодня достаточно низкое исполнение [областного бюджета]. В первую очередь, это охрана окружающей среды, что связано со сменой подрядной организации, которая была привлечена на проведение работ по ликвидации отходов БЦБК: 1,8 млрд рублей предусмотрено в бюджете, из них 1,4 млрд рублей не будут нами использованы по причине, которую я указала, и будут возвращены в федеральный бюджет", - сказала Бояринова.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на главу Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина, работу по ликвидации отходов БЦБК планируют начать в первом квартале 2020 года. По словам министра, к работам приступит "абсолютно новый оператор, у которого оборудование имеет высокую степень готовности".

БЦБК с 1960-х гг. до 2013 года был градообразующим предприятием Байкальска - моногорода на берегу Байкала на юге Иркутской области, в котором проживают более 12 тыс. человек. За 50 лет работы БЦБК накопил порядка 6,5 млн тонн токсичных отходов, которые хранятся в специальных картах, расположенных на берегу озера. В конце 2017 года Минприроды Иркутской области подписало контракт с Росгеологией на рекультивацию отходов БЦБК, стоимость контракта - 5,9 млрд рублей. К ликвидации планировалось приступить в течение 2019 года, однако этого до сих пор не произошло. Летом правительство Иркутской области заявило, что Росгеология затянула процесс разработки технологии утилизации отходов, и обратилось в Минприроды РФ с предложением сменить подрядчика.