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В Новосибирской области создадут рабочую группу для решения проблем сотрудников скорой

Около 40 сотрудников службы 22 декабря вышли на пикет в Новосибирске, где пожаловались на высокую нагрузку и низкие зарплаты

ТАСС, 23 декабря. Минздрав Новосибирской области создаст рабочую группу для решения проблем сотрудников скорой помощи, которые пожаловались на высокую нагрузку и низкие зарплаты, сообщается в понедельник на сайте правительства региона.

Около 40 сотрудников скорой медицинской помощи, врачи и фельдшеры, 22 декабря вышли на пикет в Новосибирске, рассказав, что работающий на полторы-две ставки фельдшер получает 24-30 тыс. рублей зарплаты, выезжая в сутки примерно на 22 вызова. По данным властей региона, средняя зарплата фельдшеров выездных бригад составляет 38 тыс. 289,5 рубля, врачей - 69 тыс. 468,5 рубля при нагрузке около 16 вызовов в сутки.

"Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов встретился с сотрудниками станции скорой помощи, которые 22 декабря провели пикет. <...> Предложил им создать рабочую группу из руководителей министерства, администрации станции скорой помощи и представителей от каждой подстанции. Министр пообещал разобраться во всех обозначенных проблемах", - говорится в сообщении.

Кадровая проблема

"Определенная проблема с дефицитом кадров есть, но ситуация находится на контроле, прорабатываются пути решения. Это системный вопрос, который решается не на пикетах, а через конструктивный диалог. Министерство открыто для любых обсуждений", - приводятся в сообщении слова Хальзова.

Недоукомплектованность общепрофильных бригад скорой помощи (по данным правительства региона, они комплектны на 77%) Минздрав области считает общероссийской проблемой. "Кадровая ситуация сложилась <...> по объективным причинам: ликвидация с 2016 года должностей санитаров в выездных бригадах скорой медицинской помощи, отсутствие постдипломной подготовки по специальности "скорая медицинская помощь", уравнивание после майских указов президента РФ заработной платы в службе скорой медицинской помощи (которая традиционно была выше) и иных медицинских организациях", - говорится на сайте Минздрава региона.

Уточняется, что врачебные бригады для экстренной помощи - реанимационные и кардиологические - укомплектованы на 100%.

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