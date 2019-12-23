В Красноярском крае в марте 2020 года начнется массовая проверка мелких золотодобытчиков

КРАСНОЯРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Надзорные органы начнут в марте 2020 года массовую проверку малых золотодобытчиков в Красноярском крае. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции губернатор Александр Усс.

19 октября на реке Сейба в Красноярском крае произошел порыв дамб золотодобывающего предприятия "Сисим". В результате 17 человек погибли, трое числятся пропавшими без вести. Экологический ущерб рекам, по данным Росприроднадзора, превысил 360 млн рублей.

"Массовая проверка этих предприятий начнется в марте, перед началом сезона. Сейчас снег, зима и сверить требования и фактаж даже нашим федеральным коллегам достаточно сложно", - сказал Усс.

По данным губернатора, в Красноярском крае добывается около 60 тонн золота в год. Основная золотодобыча приходится на крупную компанию "Полюс". В то же время в крае действуют порядка 280 мелких лицензированных компаний, занимающихся разведкой и добычей золота. В основном они действуют на юге региона.