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Мотострелки поразили бронетехнику и воздушные цели "противника" на учениях на Алтае

В ходе маневров военнослужащие выполнили более 30 огневых задач

ТАСС, 23 декабря. Военнослужащие мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированного в Алтайском крае, поразили на учениях воздушные и наземные цели, имитирующие боевую технику условного противника. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой округа.

"Огонь по наземным целям мотострелки вели из 73-миллиметровой пушки "Гром" и спаренного с ней пулемета ПКТ, установленного на БМП-1. Для уничтожения бронированной техники условного противника военнослужащие применили стрельбу из пусковой установки ПТУР. Низколетящие воздушные цели были поражены из ПЗРК "Верба". Во время выполнения огневых задач особое внимание уделялось поиску и обнаружению целей, определению дальности до них, целеуказанию и корректировке огня в дневных и ночных условиях", - сообщили в пресс-службе.

Во время учений, в которых было задействовано свыше 500 военных и более 50 единиц техники, было выполнено более 30 огневых задач.

41-я общевойсковая армия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского и Красноярского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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