Стоимость газопровода для газификации Красноярского края превысит 120 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Стоимость строительства газопровода из Кемеровской области в Красноярский край для газификации региона превысит 120 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил губернатор края Александр Усс.

В Красноярском крае газифицирован только северный Норильский промышленный район, который обеспечивается топливом за счет местного месторождения газа.

"Проработана основная схема для магистрального газопровода. Это Кемеровская область. Длина его порядка 570 километров и стоимость более 120 млрд рублей. Это очень серьезные и большие деньги, и они не могут быть найдены в бюджете Красноярского края", - сказал губернатор.

По его словам, после принятия окончательного решения о газификации регион обратится в федеральное правительство за финансированием. Он добавил, что ожидать газификации региона в ближайшие три года "достаточно сложно". В случае же, если стоимость строительства газопровода будет заложена в тариф, то газификация станет экономически нецелесообразной, пояснил Усс.

Ранее сообщалось, что регион рассматривает три сценария газификации. Первый предполагал использование ресурсных источников, расположенных на территории края - в Эвенкийском муниципальном районе. Второй - использование существующей газотранспортной инфраструктуры "Газпрома" в Кемеровской области. Третий вариант - использование перспективной газотранспортной инфраструктуры газопровода "Алтай" в Томской области.