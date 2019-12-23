Красноярские ветеринары впервые прооперировали таракана

КРАСНОЯРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Красноярские ветеринары впервые провели операцию по удалению самке таракана-архимандрита капсулы, в которой созревает потомство (оотеку). Без хирургического вмешательства насекомое могло погибнуть, однако сейчас его жизни ничего не угрожает, сообщила ТАСС в понедельник ветеринар, проводившая операцию, Дания Пух.

"К нам поступил звонок, что таракан рожает и не может разродиться. Самка родила, хозяин говорит, 10-20 штук, но, к сожалению, капсула, в которой хранится оотека, не ушла. Мы решили оперировать, удалили капсулу. Уникальность операции в том, то это самый первый случай по операциям на тараканах, в Красноярске никто ранее не оперировал тараканов", - сказала собеседница агентства.

Пух отметила, что, поскольку случай уникальный в практике красноярских медиков, они консультировались с коллегами из Испании, которые подробно изучали строение тела насекомого. До этого случая сибирские ветеринары обучались оперировать насекомых только в теории. "Основная сложность [при проведении операции] была в том, что животное мелкое и маска анестезии не закрывалась полностью, и наркоз поступал по телу таракана, а врачу и ассистенту пришлось дышать этим наркозом", - отметила собеседница агентства.

Пух добавила, что подготовка пациента к операции и ее последующее проведение заняли около часа. Сейчас животное вернулось к хозяину, чувствует себя хорошо и уже самостоятельно может есть, однако потомства иметь больше не будет.

Заведующий кафедрой зоологии беспозвоночных Томского госуниверситета (ТГУ) Владимир Романенко подтвердил ТАСС, что операция для сибирских зоологов действительно уникальная. "В первый раз такое слышу - их (тараканов) обычно усыпляют и все. Архимандриты плодятся, слава богу, хорошо, но живут коротко. Спасать отдельно взятую особь не имеет смысла. Это лабораторное животное, его завезли, и оно есть во многих городах - во всех вузах есть, где изучают зоологию беспозвоночных", - сказал он.

Таракан-архимандрит или гигантский лесной таракан - одно из южноамериканских насекомых, обитает в лесах Коста-Рики и Панамы. Длина взрослой особи составляет 75-85 мм (у крупных самок до 100 мм), архимандриты являются живородящими насекомыми. Таракан живет около двух лет и обычно приносит потомство дважды за жизнь.