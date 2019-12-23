Компании по добыче золота в Кузбассе оштрафовали на 1,3 млн рублей из-за загрязнения рек

КЕМЕРОВО, 23 декабря. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура в Кузбассе из-за загрязнения рек при добыче золота в Тисульском районе возбудила 18 административных дел в отношении трех золотодобывающих предприятий после многочисленных жалоб местных жителей. Общая сумма назначенных штрафов составляет 1,3 млн рублей, говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой прокуратуры Кузбасса.

"По многочисленным обращениям жителей о загрязнении реки Кия и ее притоков проведены проверки, <…> [в ходе которых] установлено, что при осуществлении производственной деятельности трех золотодобывающих компаний происходят регулярные несанкционированные утечки загрязненных сточных вод из отстойников в реки. Кемеровский межрайонный природоохранный прокурор возбудил в отношении золотодобывающих компаний 18 дел об административных правонарушениях. В настоящее время рассмотрено 11 дел, общая сумма штрафов за правонарушения составила 1,31 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснил ТАСС представитель пресс-службы прокуратуры Кузбасса, административные дела возбуждены в отношении компаний "Воскресенка", "Артель старателей "Золотой полюс" и "Сисим", руководство последней арестовано по делу о прорыве дамбы при золотодобыче в Красноярском крае. Все три компании вели добычу на реках в Тисульском районе Кузбасса и уже не первый раз привлекаются к ответственности за нарушения при золотодобыче.

Власти Кузбасса ранее обратились в Роснедра с инициативой отозвать действующие лицензии на добычу россыпного золота и приостановить выдачу новых разрешений на разведку драгоценного металла на территории региона. Это связано с ухудшением экологической обстановки и загрязнением малых рек. Жители северных районов Кемеровской области, где работают золотодобытчики, с апреля прошлого года жалуются местным и региональным властям на сильное помутнение воды, до кирпичного цвета, в реке Кия и ее притоках - реках Кундат, Малый Кундат и Воскресенка. Решение об отзыве лицензий до настоящего момента не принято.