На угольной шахте в Кузбассе начали испытывать беспилотный "КамАЗ"

КЕМЕРОВО, 23 декабря. /ТАСС/. Первые испытания беспилотного грузового автомобиля "КамАЗ" стартовали в Кузбассе на шахте "Листвяжная" (входит в состав "СДС-Уголь"). Машины без водителей в перспективе планируют применять на угольных предприятиях для повышения безопасности труда на участках горных работ, сообщил ТАСС в понедельник в пресс-службе компании "СДС-Уголь".

"Шахта "Листвяжная" стала первой промышленной площадкой в России, где были продемонстрированы возможности беспилотного управления грузовиком. Автомобиль "КамАЗ" отрабатывает технологию передвижения по промышленной трассе протяженностью 1 км из точки погрузки в точку разгрузки. <…> Движение автомобиля без участия водителя позволяет вывести человека из опасной зоны ведения горных работ, снизить вероятность ДТП и травматизма водителя", - говорится в сообщении.

Движение транспорта по территории предприятия обеспечивает базовая станция компании "Мегафон", которая выступила партнером проекта по цифровизации угольной отрасли. Инновационные автомобили с помощью датчиков могут без участия водителя выбирать безопасную скорость движения и маневрировать по промышленным дорогам. Кроме того, машины работают на метане, что позволяет снизить экологическую нагрузку от ведения горных работ.

"В перечне функционала автомобиля - адаптивный круиз-контроль с функцией "стоп и вперед", интеллектуальное ограничение скорости, автоматизированное движение, объезд препятствий, помощь при смене полосы движения, круиз-контроль с реакцией на рельеф и многое другое. Автомобиль способен совершать обгон с дальнейшим перестроением, движение по дорожным знакам, проезд перекрестков", - говорится в сообщении на официальном сайте компании "КамАЗ".

Беспилотный грузовик запущен в рамках проекта "Цифровое горное предприятие", который реализуют угольщики региона на базе НОЦ "Кузбасс". Тестовая эксплуатация новой техники продолжится до конца января 2020 года, а к декабрю следующего года "Камаз" намерен создать систему беспилотной перевозки угля в Кузбассе, где сосредоточено 60% объемов всей российской угледобычи.