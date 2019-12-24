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Томский губернатор снял режим ЧС в поселке, где с октября были проблемы со светом

В Катайге завершили ремонт основного дизельного генератора
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТОМСК, 24 декабря. /ТАСС/. Специалисты завершили ремонт основного дизельного генератора в поселке Катайга Томской области, из-за поломки которого в селе действовал режим ЧС, а жители района с 3 октября испытывали проблемы со стабильной подачей электроэнергии. Губернатор региона Сергей Жвачкин во вторник снял режим ЧС в поселке, сообщила пресс-служба областной администрации.

Глава поселения ранее сообщал о поломке основного и запасного дизельных генераторов, из-за чего с 3 октября у 1,3 тыс. жителей поселка не было света. К 7 октября электричество подали в учреждения соцсферы, тогда же власти области объявили в селе режим ЧС, чтобы ускорить восстановление подачи электричества, и выделили 11,5 млн рублей на капремонт основного генератора. К вечеру 10 октября были подключены два временных резервных генератора, подача электричества возобновилась.

"Энергетики возобновили стабильное электроснабжение таежного поселка Катайга. Заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто доложил главе региона Сергею Жвачкину о завершении ремонта основного дизельного генератора в поселке", - говорится в сообщении. Жвачкин в свою очередь поблагодарил энергетиков и подрядчиков за работу и объявил, что снимает режим ЧС.

Теги
Жвачкин, Сергей АнатольевичРоссияТомская область
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