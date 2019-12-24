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ПДК вредных веществ в стоках реки в черте жилой застройки Томска превышены до 40 раз

По данным прокуратуры, часть водосбросов бесхозна, часть принадлежит администрации города

ТАСС, 24 декабря. Томская прокуратура установила, что в стоках, сбрасываемых в городскую реку Ушайку, протекающую возле жилых домов в районе улиц Энергетиков и Короленко, ПДК вредных веществ превышены более чем в 40 раз, сообщается во вторник на сайте прокуратуры области.

"Результаты анализа отобранных из сбросов проб сточной воды показали, что концентрации обнаруженных в них загрязняющих веществ превышают нормативные значения по ряду показателей, в том числе по БПК 5 (биологическое потребление кислорода, показатель загрязненности органическими веществами - прим. ТАСС) - до 9,7 раз, по фосфат-иону - до 25,3 раз, по фенолам летучим - до 20 раз, по аммоний-иону - до 41,2 раз, по нефтепродуктам - до 5,2 раз", - говорится в сообщении.

Часть водосбросов бесхозна, часть - принадлежит администрации Томска, но, несмотря на неоднократные обращения прокуратуры в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, меры не приняты. Прокуратура обратилась в суд.

"Томский межрайонный природоохранный прокурор Ирина Борзенко направила в суд административное исковое заявление о возложении на администрацию города Томска обязанности организовать надлежащее водоотведение, исключающее сброс загрязняющих веществ в составе неочищенных сточных вод в реку Ушайку через водовыпуски в районе улиц Энергетиков и Короленко", - уточняется в сообщении.

Теги
РоссияТомская область
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