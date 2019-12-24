Депутаты Новосибирской области вышли из числа учредителей Клиники ННИИТО по своим причинам

Между ННИИТО и созданной им клиникой возник конфликт, исполняющий обязанности директора института Андрей Корыткин в открытом письме заявил, что связь между учреждениями ослабевает, и клиника фактически становится самостоятельным учреждением. Руководство института потребовало исключения из состава учредителей клиники введенных туда ранее депутатов, отмечая, что они не имеют никакого отношения к ее деятельности. Шелякина же поясняла, что Гришунин и Аксененко выступают гарантами того, что она не будет передана третьим лицам.

НОВОСИБИРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области Игорь Гришунин и Александр Аксененко по собственным причинам вышли из состава учредителей высокотехнологичной клиники, созданной на базе одного из крупнейших в стране Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (ННИИТО) им. Я. Л. Цивьяна, сообщила ТАСС во вторник директор клинки Оксана Шелякина. Ранее исключить депутатов из числа учредителей потребовало руководство ННИИТО.

"Депутаты Заксобрания региона Александр Аксененко и Игорь Гришунин вышли из состава учредителей АНО "Клиника НИИТО. Сейчас в составе учредителей значатся сам институт [ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна], гендиректор [новосибирской компании] "Техником" Николай Фомичев и я", - сказала Шелякина.

Она отметила, что депутаты приняли решение о выходе из состава учредителей клиники по собственным причинам, их решение никак не связано с претензиями руководства ННИИТО. "Статус автономного некоммерческого учреждения, которым обладает клиника, является законным и позволяет ей вести самостоятельную деятельность. Возврат клиники в состав научно-исследовательского института невозможен", - подчеркнула директор клиники.

Конфликт между НИИТО им. Цивьяна и АНО "Клиника НИИТО", учрежденной институтом в 2000 году, начал развиваться около полутора лет назад, после того как в институте сменилось руководство, а в клинике - состав учредителей. Экс-директор НИИТО им. Цивьяна Михаил Садовой, руководивший учреждением с 2006 года, покинул пост в начале 2018 года в связи с коррупционным скандалом, став фигурантом уголовного дела. И. о. директора института была назначена Ирина Кириллова, поднявшая вопрос об утрате институтом контроля над клиникой. В октябре 2019 года ее сменил Андрей Корыткин.