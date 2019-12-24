"Мусорную" концессию в Новосибирской области разморозят на условиях депутатов

НОВОСИБИРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Реализация проекта строительства в Новосибирской области двух мусороперерабатывающих заводов будет возобновлена на основе предложений депутатов заксобрания региона, сообщил журналистам во вторник губернатор Андрей Травников.

В 2018 году Законодательное собрание Новосибирской области подвергло критике проект строительства заводов на основе концессии. Депутаты отмечали, что проект предполагает компенсацию из бюджета недополученных концессионером доходов, если на мусороперерабатывающие комплексы будет поступать менее 800 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год. Депутаты также высказались за сокращение сроков концессии с 49 до 25 лет, снижение стоимости приобретаемого оборудования с 6 до 3,5-4 млрд рублей. Экологи и общественники в свою очередь усомнились в экологической безопасности проекта.

"Мы не нашли вариантов, поэтому согласились на разморозку..., должно быть прописано намерение сторон на основе тех предложений, которые были выданы рабочей группой законодательного собрания в 2018 году", - сказал Травников.

История вопроса

18 декабря генеральный директор Группы "ВИС" Кирилл Гапеев сообщил журналистам, что группа достигла договоренностей с властями Новосибирской области о возобновлении реализации проекта строительства двух мусороперерабатывающих заводов, которые планировалось создавать на условиях концессии с компанией "Экология-Новосибирск" (входит в группу "ВИС"). Компания ожидает разморозки концессии в январе 2020 года. В настоящее время ведутся поиски площадки, взамен отвергнутой ранее по экологическим соображениям возле села Раздольное.