Травников сообщил об угрозе срыва графика строительства Восточного обхода в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Новосибирской области не исключают, что графики строительства Восточного обхода, призванного разгрузить южный и восточный въезды в Новосибирск будут сорваны, сообщил журналистам во вторник губернатор Андрей Травников.

"К сожалению, по Восточному обходу сегодня сохранить те темпы, которые бы обеспечили выполнение графика работ в соответствии с контрактом, не удалось <…> Хватит ли сил у компании ("Сибмост" - подрядчик проекта прим. - ТАСС) в 2020 году все-таки набрать необходимые темпы, я загадывать не могу", - сказал Травников.

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский ранее сообщал, что строительство в Новосибирске первой очереди Восточного обхода завершится в 2021 году. Главгосэкспертиза одобрила проект продолжения строительства Восточного обхода в Новосибирске, на которое в 2019 году планировалось потратить около 2 млрд рублей.

О проекте

Восточный обход Новосибирска протяженностью 80 км должен соединить существующий Северный обход с федеральной трассой Р-256 "Чуйский тракт". Строительство первого 20-километрового участка - от трассы Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий до автодороги Академгородок - Кольцово - было начато в 2013 году и рассчитано на три года. Стоимость проекта оценивалась в 10,3 млрд рублей, однако из-за ограничения федерального финансирования и финансовых проблем подрядчика - компании "Сибмост" - завершить его не удалось до сих пор.

Травников ранее сообщал, что строительство автодороги будет продолжено за счет улучшения финансового положения "Сибмоста", оказавшегося на грани банкротства.

"Сибмост" реализует ряд крупных инфраструктурных проектов в регионах Сибири, таких как реконструкция участка автомобильной дороги в Хакасии, соединяющей регион с соседними Красноярским краем и Тувой, строительство транспортных развязок для Николаевского автомобильного моста в Красноярске. При этом ранее структуры Росавтодора высказывали недовольство сроками выполнения работ "Сибмостом" в рамках контракта, а в Новосибирской области осенью 2018 года сообщалось о задолженности по зарплатам работникам компании на общую сумму более 30 млн рублей. Задолженность удалось быстро погасить.