Единые цифровые медкарты для работников предприятий создадут в Кузбассе в 2020 году

КЕМЕРОВО, 24 декабря. /ТАСС/. Кемеровская область станет пилотным регионом по созданию единой медицинской карты для работающих граждан, в которой в цифровом виде будут храниться результаты всех профосмотров и амбулаторных наблюдений. Это позволит работодателям получать больше информации о здоровье сотрудников, сообщил ТАСС во вторник помощник управляющего Кузбасским региональным отделением фонда социального страхования Ольга Иванова.

"Кузбасс станет пилотным регионом по введению единой медкарты работников. Она предполагает аккумулирование на цифровой платформе данных обо всех обследованиях, проведенных в больницах и поликлиниках, а также данные профосмотров, медосмотров, диспансеризации, что позволит более точно контролировать состояние здоровья работников и предотвращать появление хронических профессиональных заболевания", - сказала Иванова.

Она пояснила, что в настоящий момент медики, проводящие на предприятиях профосмотры, не имеют доступа к интегрированным межбольничным медкартам, которые в электронном виде ведут бюджетные учреждения здравоохранения региона. Таким образом, врач периодических профосмотров и работодатель могут не знать, есть ли у работника какое-то хроническое или иное заболевание, если сам сотрудник об этом не сообщит. Когда информация из всех медучреждений будет аккумулироваться на одной цифровой платформе, данные о состоянии здоровья будут максимально полными.

Пилотной площадкой для реализации проекта станут угольные предприятия компании "СУЭК-Кузбасс". "Работу планируется начать уже в первом квартале 2020 года. Предполагается, что первыми единые цифровые медицинские карты оформят 50 работников шахтоуправления А.Д. Рубана", - сказал ТАСС представитель пресс-службы компании, пояснив, что в перспективе проект будут тиражировать и на другие предприятия.