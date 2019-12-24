{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Доходы бюджета Томской области на 2020 год выросли на 27% после окончательного чтения

В Законодательной думе региона пояснили, что рост доходов преимущественно связан с дополнительным финансированием из федерального центра

ТОМСК, 24 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательной думы Томской области приняли во втором и окончательном чтении бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. По сравнению с первым чтением доходы и расходы в 2020 году выросли почти на треть - до 78,01 млрд рублей и 81,01 млрд рублей соответственно. Это связано с уточнением доходов и ростом поступлений из федеральной казны, сообщил во вторник на заседании региональной думы вице-губернатор Александр Феденев.

После первого чтения законопроект бюджета 2020 года был принят с доходами на уровне 60,92 млрд рублей, расходами - 62,39 млрд рублей. Дефицит областного бюджета должен был сократиться с 4,58 млрд до 1,47 млрд рублей и составить 2,7% от суммы доходов.

"Доходы областного бюджета увеличены на 17, 09 млрд рублей и составят 78,01 млрд рублей, [что на 19% больше доходов 2019 года]. <…> Расходы областного бюджета увеличены на 18,61 млрд рублей до суммы 81,01 млрд рублей [плюс 17%]. Дефицит областного бюджета составит 3 млрд рублей [или 5,2%, сократившись на 21% по сравнению с 2019 годом]", - сказал Феденев.

По данным пресс-службы областной думы, 58 млрд рублей составят налоговые и неналоговые доходы - на 3 млрд рублей больше запланированных при первом чтении после уточнения объема поступлений от крупных налогоплательщиков региона. Еще порядка 20 млрд рублей составят безвозмездные поступления, в том числе 14 млрд рублей из федерального бюджета. Рост доходов преимущественно связан с дополнительным финансированием из федерального центра.

Большая часть расходов будет направлена социальную сферу, объем финансирования которой составит 53,2 млрд рублей: 21,5 млрд рублей на образование, 14 млрд рублей - на социальную политику и меры соцподдержки, 27,3 млрд рублей - на сферу здравоохранения, 2 млрд рублей - на культуру и 0,64 млрд рублей - на развитие физкультуры и спорта. Расходы на господдержку реального сектора экономики составят 17,9 млрд рублей.

О плановом периоде 2021-2022 гг.

По сравнению с первым чтением доходы бюджета региона на 2021 год планируется увеличить на 16,36 млрд рублей - до 77,67 млрд рублей, рост около 27%. Расходы будут увеличены на 15,58 млрд рублей и составят 77,04 млрд, рост на 25%. Таким образом, регион намерен уже в 2021 году уйти от дефицита областного бюджета и выйти на профицит - 0,63 млрд рублей.

В 2022 году доходы будут увеличены на 12,89 млрд рублей и составят 77,28 млрд. Расходы также должны вырасти на 12,9 млрд - до 77,09 млрд рублей. Профицит прогнозируется на уровне 0,19 млрд рублей.

Бюджет 2019 года

Бюджет Томской области на 2019 год был принят в конце декабря 2018 года. Общий объем доходов составлял 65,47 млрд рублей, расходов - 69,288 млрд рублей, дефицит 3,818 млрд, или 2,3%. Основными источниками финансирование дефицита областного бюджета являлись государственные заимствования в виде ценных бумаг и кредитов кредитных организаций.

После последних декабрьских корректировок доходы бюджета текущего года составляют 67,97 млрд рублей, расходы - 72,56 млрд рублей, дефицит - 4,58 млрд рублей (9,1% от объема собственных доходов).

Теги
РоссияТомская область
Реклама на ТАСС
Расследование пожара в "Зимней вишне"
Экс-начальник ГУ МЧС Кузбасса не признал вину в суде по делу о пожаре в "Зимней вишне"
Александр Мамонтов сказал, что не понимает, в чем его обвиняют
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС