Доходы бюджета Томской области на 2020 год выросли на 27% после окончательного чтения

ТОМСК, 24 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательной думы Томской области приняли во втором и окончательном чтении бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. По сравнению с первым чтением доходы и расходы в 2020 году выросли почти на треть - до 78,01 млрд рублей и 81,01 млрд рублей соответственно. Это связано с уточнением доходов и ростом поступлений из федеральной казны, сообщил во вторник на заседании региональной думы вице-губернатор Александр Феденев.

После первого чтения законопроект бюджета 2020 года был принят с доходами на уровне 60,92 млрд рублей, расходами - 62,39 млрд рублей. Дефицит областного бюджета должен был сократиться с 4,58 млрд до 1,47 млрд рублей и составить 2,7% от суммы доходов.

"Доходы областного бюджета увеличены на 17, 09 млрд рублей и составят 78,01 млрд рублей, [что на 19% больше доходов 2019 года]. <…> Расходы областного бюджета увеличены на 18,61 млрд рублей до суммы 81,01 млрд рублей [плюс 17%]. Дефицит областного бюджета составит 3 млрд рублей [или 5,2%, сократившись на 21% по сравнению с 2019 годом]", - сказал Феденев.

По данным пресс-службы областной думы, 58 млрд рублей составят налоговые и неналоговые доходы - на 3 млрд рублей больше запланированных при первом чтении после уточнения объема поступлений от крупных налогоплательщиков региона. Еще порядка 20 млрд рублей составят безвозмездные поступления, в том числе 14 млрд рублей из федерального бюджета. Рост доходов преимущественно связан с дополнительным финансированием из федерального центра.

Большая часть расходов будет направлена социальную сферу, объем финансирования которой составит 53,2 млрд рублей: 21,5 млрд рублей на образование, 14 млрд рублей - на социальную политику и меры соцподдержки, 27,3 млрд рублей - на сферу здравоохранения, 2 млрд рублей - на культуру и 0,64 млрд рублей - на развитие физкультуры и спорта. Расходы на господдержку реального сектора экономики составят 17,9 млрд рублей.

О плановом периоде 2021-2022 гг.

По сравнению с первым чтением доходы бюджета региона на 2021 год планируется увеличить на 16,36 млрд рублей - до 77,67 млрд рублей, рост около 27%. Расходы будут увеличены на 15,58 млрд рублей и составят 77,04 млрд, рост на 25%. Таким образом, регион намерен уже в 2021 году уйти от дефицита областного бюджета и выйти на профицит - 0,63 млрд рублей.

В 2022 году доходы будут увеличены на 12,89 млрд рублей и составят 77,28 млрд. Расходы также должны вырасти на 12,9 млрд - до 77,09 млрд рублей. Профицит прогнозируется на уровне 0,19 млрд рублей.

Бюджет 2019 года

Бюджет Томской области на 2019 год был принят в конце декабря 2018 года. Общий объем доходов составлял 65,47 млрд рублей, расходов - 69,288 млрд рублей, дефицит 3,818 млрд, или 2,3%. Основными источниками финансирование дефицита областного бюджета являлись государственные заимствования в виде ценных бумаг и кредитов кредитных организаций.

После последних декабрьских корректировок доходы бюджета текущего года составляют 67,97 млрд рублей, расходы - 72,56 млрд рублей, дефицит - 4,58 млрд рублей (9,1% от объема собственных доходов).