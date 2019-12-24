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Подготовка к 75-летию Победы

Власти Приангарья предложили ввести дополнительные выплаты ветеранам к Дню Победы

Речь идет о единовременных выплатах в размере 10 тыс. рублей

ИРКУТСК, 24 декабря. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев предложил рассмотреть возможность дополнительных единовременных выплат в размере 10 тыс. рублей к Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны, сообщает во вторник пресс-служба областного правительства.

"Предлагаю рассмотреть возможность дополнительных единовременных выплат в размере 10 тыс. рублей к Дню Победы ветеранам войны, а также вдовам участников и инвалидов войны", - цитирует пресс-служба слова врио главы региона.

В Иркутской области проживают 9 тыс. 796 ветеранов войны, из них 381 участник войны, 76 инвалидов ВОВ, 8 тыс. 858 тружеников тыла, 135 жителей блокадного Ленинграда, шесть детей-инвалидов ВОВ. По данным пресс-службы правительства региона, для каждой категории предусмотрены меры поддержки, в 2020 году на эти цели направят почти 150 млн рублей.

"Большая часть средств будет направлена на улучшение социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны", - уточнили в пресс-службе.

Теги
РоссияИркутская областьПодготовка к 75-летию ПобедыКобзев, Игорь Иванович
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