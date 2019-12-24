{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование пожара в "Зимней вишне"

Экс-начальник ГУ МЧС Кузбасса не признал вину в суде по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Александр Мамонтов сказал, что не понимает, в чем его обвиняют

КЕМЕРОВО, 24 декабря. /ТАСС/. Бывший начальник ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Александр Мамонтов, обвиняемый в халатности по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", не признает вину в совершении инкриминируемых ему преступлений. Обвинение Мамонтову было оглашено во вторник в Центральном районном суде Кемерова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Не признаю себя виновным по каждому составу. Я даже не понимаю, в чем меня обвиняют", - сказал Мамонтов, отвечая на вопрос суда после оглашения обвинительного заключения. Он пояснил, что ему не понятна позиция гособвинения относительно его преступной халатности при непроведении пожарной проверки в ТЦ "Зимняя вишня". По словам прокурора, Мамонтову до пожара было достоверно известно о том, что в торговом центре имеются нарушения требований пожарной безопасности. "Мне не понятно, когда и от кого, по мнению обвинения, я получил достоверную информацию о нарушениях в ТЦ" Зимняя вишня". В материалах дела этого нет", - добавил обвиняемый.

Главный государственный инспектор Кемерова по пожарному надзору Григорий Терентьев, который проходит по делу в качестве обвиняемого вместе с Мамонтовым, также не признал вину. Им инкриминируется халатность, повлекшая пожар в "Зимней вишне", также следствием выявлены факты хищения ими денежных средств с использованием служебного положения. Они обвиняются по ст. 160 ("Присвоение или растрата"), ст. 293 ("Халатность") и ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту пожара возбуждены три уголовных дела, их фигурантами в общей сложности стали 15 человек.

Теги
РоссияКемеровская областьРасследование пожара в "Зимней вишне"
Реклама на ТАСС
Подготовка к 75-летию Победы
Власти Приангарья предложили ввести дополнительные выплаты ветеранам к Дню Победы
Речь идет о единовременных выплатах в размере 10 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС