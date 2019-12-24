Экс-начальник ГУ МЧС Кузбасса не признал вину в суде по делу о пожаре в "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 24 декабря. /ТАСС/. Бывший начальник ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Александр Мамонтов, обвиняемый в халатности по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", не признает вину в совершении инкриминируемых ему преступлений. Обвинение Мамонтову было оглашено во вторник в Центральном районном суде Кемерова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Не признаю себя виновным по каждому составу. Я даже не понимаю, в чем меня обвиняют", - сказал Мамонтов, отвечая на вопрос суда после оглашения обвинительного заключения. Он пояснил, что ему не понятна позиция гособвинения относительно его преступной халатности при непроведении пожарной проверки в ТЦ "Зимняя вишня". По словам прокурора, Мамонтову до пожара было достоверно известно о том, что в торговом центре имеются нарушения требований пожарной безопасности. "Мне не понятно, когда и от кого, по мнению обвинения, я получил достоверную информацию о нарушениях в ТЦ" Зимняя вишня". В материалах дела этого нет", - добавил обвиняемый.

Главный государственный инспектор Кемерова по пожарному надзору Григорий Терентьев, который проходит по делу в качестве обвиняемого вместе с Мамонтовым, также не признал вину. Им инкриминируется халатность, повлекшая пожар в "Зимней вишне", также следствием выявлены факты хищения ими денежных средств с использованием служебного положения. Они обвиняются по ст. 160 ("Присвоение или растрата"), ст. 293 ("Халатность") и ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту пожара возбуждены три уголовных дела, их фигурантами в общей сложности стали 15 человек.