В Красноярске к условному сроку приговорили владелицу дома престарелых, где погибли люди

КРАСНОЯРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Владелицу частного пансионата для престарелых и инвалидов "Жемчужина" в Красноярске, где в августе 2017 года во время пожара погибли три постояльца, приговорили к четырем годам условно. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры, опубликованном на портале ведомства.

После пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ). "За совершение указанного преступления, с учетом позиции родственников потерпевших, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 3 года", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, дом, в котором был оборудован пансионат, не соответствовал требованиям пожарной безопасности. В момент пожара в пансионате находились 37 постояльцев, трое из них погибли от отравления угарным газом, один человек пострадал. По версии следствия, возгорание произошло в строении, примыкавшем к ограждению пансионата. После этого огонь перекинулся на террасу и верхний этаж здания.