{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Красноярске к условному сроку приговорили владелицу дома престарелых, где погибли люди

В августе 2017 года в частном пансионате "Жемчужина" произошел пожар, жертвами ЧП стали три человека

КРАСНОЯРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Владелицу частного пансионата для престарелых и инвалидов "Жемчужина" в Красноярске, где в августе 2017 года во время пожара погибли три постояльца, приговорили к четырем годам условно. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры, опубликованном на портале ведомства.

После пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ). "За совершение указанного преступления, с учетом позиции родственников потерпевших, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 3 года", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, дом, в котором был оборудован пансионат, не соответствовал требованиям пожарной безопасности. В момент пожара в пансионате находились 37 постояльцев, трое из них погибли от отравления угарным газом, один человек пострадал. По версии следствия, возгорание произошло в строении, примыкавшем к ограждению пансионата. После этого огонь перекинулся на террасу и верхний этаж здания.

Теги
РоссияКрасноярский край
Реклама на ТАСС
В Омской области грузовик столкнулся с легковушкой
Пострадали семь человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС