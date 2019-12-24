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В Новосибирской области медики фиксируют снижение на треть потребления алкоголя

Наркологи связывают позитивную динамику с пропагандой среди молодежи здорового образа жизни

НОВОСИБИРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Наркологи фиксируют снижение на треть потребления алкоголя в Новосибирской области за последние три года, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС в Новосибирске главный нарколог управления здравоохранения областной администрации Равиль Теркулов.

"У большей части населения сейчас идет тенденция к здоровому образу жизни. Маргинальная часть, как употребляла, так и продолжает употреблять. <...> По данным, которые касаются реально реализованной продукции, у нас около трех лет назад были показатели порядка 7,2 литра на душу населения [в год]. В позапрошлом году мы имели 5,9. По данным 2018 года, этот показатель снизился до 5,5 литра на душу населения", - сказал Теркулов.

В Центре медицинской профилактики Новосибирской области ТАСС подтвердили, что в молодежной среде в последние годы возник тренд к здоровому образу жизни. "Молодое поколение новосибирцев больше стремится к здоровому образу жизни, поскольку употребление алкоголя и никотина становится немодным.<...> Мы наблюдаем у молодежи повышенный интерес к своему здоровью, к чистоте своего организма", - отметила заведующая редакционно-издательским отделом центра Ольга Королева.

По статистике, Новосибирская область относится к наиболее благополучным регионам России по употреблению алкоголя. Если общероссийские показатели по употреблению алкоголя приближаются к 9,5 литра на человека, в Новосибирской области эта цифра почти в половину меньше - 5,5 литра. Кроме того, в регионе зафиксировано меньше, чем в общероссийском масштабе случаев, алкогольных психозов, также меньше больных алкоголизмом. Главный нарколог Новосибирской области считает, что позитивная динамика связана с пропагандой среди молодежи ЗОЖ.

По данным федерального проекта "Трезвая Россия", Новосибирская область занимает 18 место из 85 регионов в "Национальном рейтинге трезвости субъектов РФ". В тройку регионов с самыми низкими показателями алкоголизма в стране вошли Чечня, Ингушетия и Дагестан.

Теги
РоссияНовосибирская область
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