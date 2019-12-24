Зарплату заявившим о забастовке рабочим котельных в Алтайском крае выдадут до конца года

ТАСС, 24 декабря. Долги по заработной плате перед работниками трех котельных, заявившими о забастовке, в поселке Благовещенка Алтайского края будут выплачены до конца года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Работники котельных, принадлежащих компании "Алтайтеплосервис" (АТС), ранее заявили о забастовке. В зоне обслуживания трех котельных организации находятся 3,6 тыс. жителей поселка, три детских сада, образовательное учреждение. Всего в поселке проживают 11,5 тыс. человек.

"До конца года заработная плата сотрудникам ООО "Алтайтеплосервис" должна быть выплачена в полном объеме. На сегодняшний день задолженность перед 25 сотрудниками составляет 420 тыс. рублей. Основная проблема сложилась из-за того, что в конце ноября с директором предприятия был расторгнут трудовой договор", - уточнили в пресс-службе.

В региональном Минстрое отметили, что жалоб на похолодания в квартирах и социальных объектах не поступало. По данным синоптиков, сейчас в Благовещенке минус 8 градусов, 25 декабря температура воздуха составит 4-8 градусов ниже нуля.

В краевом правительстве ТАСС сообщили, что собственник у проблемной организации тот же, что и у компании, эксплуатировавшей ТЭЦ в городе Яровое с населением около 17 тыс. человек, где 22 ноября из-за проблем с отоплением был введен режим ЧС - температура в квартирах и соцобъектах составляла менее 18 градусов тепла, что не соответствует нормативам. На ТЭЦ работал только один котел из трех, оборудование там изношено, а уголь имел высокое содержание влаги и смерзался при низких температурах.

Власти края выделили средства на покупку качественного топлива - 100 вагонов, что составляет более 6 тыс. т угля, которые нужно иметь по нормативу отопительного сезона на две недели. Для подготовки ТЭЦ Ярового к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов при правительстве региона была создана межведомственная рабочая группа. Власти Алтайского края приняли решение об отстранении Яровской топливно-энергетической компании, которая эксплуатирует ТЭЦ.

О компании

Согласно данным базы СПАРК, АТС зарегистрирована в поселке Благовещенка и занимается производством тепловой энергии и пара на котельных. Чистый убыток компании по итогам 2018 года составил 18 млн рублей. 65% уставного капитала принадлежит бизнесмену Константину Вальтеру. Ему же принадлежит 90% в компании "ТПК ресурс", владеющей 100% долей в Яровской топливно-энергетической компании.