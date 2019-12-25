В общежитии иркутского поселка ликвидировали пожар, в котором погибли два человека

ТАСС, 25 декабря. Пожар в общежитии лесозаготовительного предприятия в поселке Залари Иркутской области, в котором погибли два человека и пострадали шестеро, ликвидирован, сообщается в среду на сайте ГУ МЧС региона.

"Пожар в общежитии в поселке Залари ликвидирован", - говорится в сообщении. Причина пожара устанавливается.

Пожар возник в ночь на среду в Иркутской области в общежитии, где проживали 15 человек. Огонь охватил площадь в 350 кв. метров. В результате пожара два человека погибли, пятеро госпитализированы, один находится на амбулаторном лечении.