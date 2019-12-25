{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Движение на федеральной трассе в Кузбассе перекрыли из-за двух ДТП

Утром в среду в Топкинском районе с промежутком около 20 минут произошли две аварии, в результате один человек погиб, семь пострадали
Описание
© ГУ МВД России по Кемеровской области

КЕМЕРОВО, 25 декабря. /ТАСС/. Автомобильное движение полностью перекрыто на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Топкинском районе Кузбасса, где утром в среду во время снегопада и метели произошло два ДТП с участием девяти автомобилей, в том числе четырех грузовиков. В результате аварии погиб один человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

"Около 10:00 (06:00 мск) на 186-м км участка федеральной автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" на территории Топкинского района столкнулись грузовой автомобиль Scania и Mercedes, в результате аварии водитель легкового автомобиля погиб. На том же участке автодороги около 11:00 (07:00 мск) произошло последовательное столкновение семи транспортных средств, включая три грузовых и четыре легковых автомобиля. В результате аварии травмы получил водитель Mazda Bongo. В настоящее время движение на данном участке полностью перекрыто", - сказали в ведомстве.

По данным пресс-службы Центра медицины катастроф Кузбасса, пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу города Юрги. Еще шести пострадавшим медики оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалось.

На месте происшествия работают экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа районного отдела МВД России. По предварительной информации, водители не справились с управлением в сложных погодных условиях, что и стало причиной ДТП.

По прогнозу кемеровского Гидрометцентра, на территории Кузбасса наблюдается порывистый ветер и метели, что может осложнять видимость на дорогах. 

Теги
РоссияКемеровская область
Реклама на ТАСС
Чемпионат России по фигурному катанию
Коган: Красноярск может проводить крупные соревнования по фигурному катанию
С 26 по 29 декабря в городе пройдет чемпионат России по фигурному катанию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС