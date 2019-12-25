Движение на федеральной трассе в Кузбассе перекрыли из-за двух ДТП

КЕМЕРОВО, 25 декабря. /ТАСС/. Автомобильное движение полностью перекрыто на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Топкинском районе Кузбасса, где утром в среду во время снегопада и метели произошло два ДТП с участием девяти автомобилей, в том числе четырех грузовиков. В результате аварии погиб один человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

"Около 10:00 (06:00 мск) на 186-м км участка федеральной автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" на территории Топкинского района столкнулись грузовой автомобиль Scania и Mercedes, в результате аварии водитель легкового автомобиля погиб. На том же участке автодороги около 11:00 (07:00 мск) произошло последовательное столкновение семи транспортных средств, включая три грузовых и четыре легковых автомобиля. В результате аварии травмы получил водитель Mazda Bongo. В настоящее время движение на данном участке полностью перекрыто", - сказали в ведомстве.

По данным пресс-службы Центра медицины катастроф Кузбасса, пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу города Юрги. Еще шести пострадавшим медики оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалось.

На месте происшествия работают экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа районного отдела МВД России. По предварительной информации, водители не справились с управлением в сложных погодных условиях, что и стало причиной ДТП.

По прогнозу кемеровского Гидрометцентра, на территории Кузбасса наблюдается порывистый ветер и метели, что может осложнять видимость на дорогах.