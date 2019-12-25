На Алтае из-за метели ограничили движение на восьми трассах

ТАСС, 25 декабря. Движение грузового транспорта и пассажирских автобусов ограничено из-за сильной метели на участках двух федеральных трасс в Алтайском крае - Р-256 "Чуйский тракт" и А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан. Кроме того, полностью перекрыто движение на двух дорогах регионального значения и ограничено еще на четырех, сообщила в среду пресс-служба краевого ГУ МЧС.

"Ограничено движение автомобильного транспорта на автомобильных дорогах федерального значения для грузовых автомобилей и автобусов: А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан (от г. Барнаула до г. Рубцовска); Р-256 "Чуйский тракт" от г. Новоалтайска до г. Бийска", - говорится в сообщении.

Полностью перекрыто движение на двух дорогах регионального значения на всем их протяжении: К-09 (Поспелиха - граница с Республикой Казахстан) и К-03 (Змеиногорск - граница Новосибирской области).

Ограничено движение для грузовых автомобилей и автобусов на четырех автодорогах регионального значения: К-18 (Алейск - Чарышское), К-13 (Алейск - Петропавловское-Смоленское), К-17 (Барнаул - граница с Республикой Казахстан), К-02 (Павловск - граница Новосибирской области).

Спасатели МЧС разворачивают мобильные и стационарные пункты обогрева, водители дальних рейсов оповещены, скопления транспорта на дорогах нет.

В регионе объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, днем 25 декабря ожидается снег, местами сильный, продолжительные метели, усиление ветра до 20 м/с, местами порывы будут достигать 27 м/с. На дорогах заносы, местами сильная гололедица, боковой ветер с порывами до 30 м/с. Видимость на дорогах при порывах ветра - 10-15 м.