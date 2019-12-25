Учения ШОС "Мирная миссия - 2020" пройдут в августе в Кемеровской области

ТАСС, 25 декабря. Антитеррористические учения стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия - 2020" впервые пройдут в августе на полигоне "Юргинский" Кемеровской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа в среду.

"Антитеррористические учения "Мирная миссия - 2020" пройдут в августе на полигоне "Юргинский" Кемеровской области. Во время учения военнослужащие отработают задачи по подготовке и проведению антитеррористической операции объединенной группировкой войск государств-членов ШОС", - говорится в сообщении. В пресс-службе ТАСС уточнили, что учения "Мирная миссия" впервые пройдут на территории Сибири.

В округе добавили, что в Новосибирске в среду начались штабные переговоры военных представителей стран-участниц ШОС, посвященные предстоящим учениям. "В проведении консультаций участвуют представители восьми государств - России, Индии, Казахстана, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Исламской Республики Пакистан, а также Республик Таджикистан и Узбекистан", - уточняется в сообщении.

С 2002 года в рамках сотрудничества в сфере безопасности страны - члены ШОС регулярно проводят совместные антитеррористические учения (как на двусторонней, так и на многосторонней основе). Учения "Мирная миссия" являются самыми крупными из них и проводятся раз в два года.