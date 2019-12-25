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Новосибирский суд оправдал экс-директора планетария по делу о получении взятки

Сергея Масликова арестовали в феврале 2018 года по подозрению в получении 190 тысяч рублей за сдачу в аренду видео-, световой и звуковой аппаратуры

НОВОСИБИРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Новосибирска оправдал бывшего директора Новосибирского планетария Сергея Масликова, обвиняемого в получении взятки за сдачу в аренду аппаратуры планетария, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Оправдать Масликова в связи с отсутствием состава преступления. Снять арест на его имущество", - огласила судья Марина Борзицкая.

Масликов был арестован в начале февраля 2018 года по подозрению в получении взятки в 190 тысяч рублей. По данным следствия, летом 2015 года и осенью 2017 года он за взятки сдал в аренду видео-, световую и звуковую аппаратуру планетария. При этом, как поясняли в СК, муниципальное имущество он передавал "с нарушением установленной законом процедуры", стоимость аренды составляла от 10 тыс. рублей. Масликов был арестован и помещен в СИЗО, но в марте суд заменил ему меру пресечения на домашний арест.

В следственном управлении СК России по Новосибирской области уточнили, что Масликову предъявлено обвинение по двум статьям: ч. 1 ст. 285 УК РФ и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности и легализация денег, полученных в результате совершенного преступления). Гражданским истцом по уголовному делу признана мэрия Новосибирска.

Большой новосибирский планетарий открылся 8 февраля 2012 года, на возведение центра были выделены 320 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов. Масликов стал директором учреждения с момента его открытия. На время ареста исполнение обязанностей было возложено на заместителя Татьяну Белоусову.

Теги
РоссияНовосибирская область
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